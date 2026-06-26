Beşiktaş'a Nübel için kötü haber!

Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması kapsamında kaleci arayışları sürüyor.
Teknik direktörlük görevini Vincenzo Italiano'ya emanet eden siyah-beyazlılarda, kaleye 1 yabancı ve 1 yerli isim eklenmesi planlanırken, listenin ilk sırasında yer alan Alexander Nübel için olumsuz gelişmeler yaşandığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BAYERN MÜNİH'İN TALEBİ YÜKSEK
Bild'in haberine göre Bayern Münih, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Alexander Nübel için yaklaşık 20 milyon euro bonservis talep ediyor.
Siyah-beyazlıların yoğun ilgisine rağmen 29 yaşındaki file bekçisinin Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığı aktarıldı.
AYRILIK TALEBİ YOK
Haberde, Türk medyasında çıkan haberlerin aksine ne oyuncunun ne de menajerlerinin Bayern Münih yönetiminden ayrılık talebinde bulunmadığı ifade edildi.
Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan Nübel'in transfer konusunda baskı hissetmediği belirtildi.
MAAŞINDA İNDİRİME YANAŞMADI
Bild'in haberinde, Beşiktaş'ın yanı sıra Alexander Nübel ile ilgilenen başka takımların da olduğu kaydedildi.
Alman kalecinin sadece elit bir kulüpte oynamak istediği vurgulanırken, 11 milyon euroluk yıllık brüt maaşında önemli ölçüde indirimi kabul etmeye yanaşmadığı için şu ana kadar başka bir kulüple anlaşma sağlayamadığı aktarıldı.
DEVLER TAKİPTE
Alexander Nübel'in durumunu Manchester City, Juventus ve Benfica'nın da takip ettiği öne sürüldü. Avrupa devlerinin ilgisi, Beşiktaş'ın transfer sürecini daha da zorlaştıran etkenlerden biri olarak gösterildi.
STUTTGART'TA KİRALIK OYNADI
Son 3 sezonda Stuttgart'a kiralanan Alexander Nübel'in Bayern Münih ile sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek.
Geçtiğimiz sezonu 62 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Stuttgart'ta 49 karşılaşmada forma giyen Nübel, 14 maçta kalesini gole kapattı. Alman kaleci, üç ayrı kulvarda kalesinde 70 gol gördü.
Teknik direktörlük görevini Vincenzo Italiano'ya emanet eden siyah-beyazlılarda, kaleye 1 yabancı ve 1 yerli isim eklenmesi planlanırken, listenin ilk sırasında yer alan Alexander Nübel için olumsuz gelişmeler yaşandığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BAYERN MÜNİH'İN TALEBİ YÜKSEK
Bild'in haberine göre Bayern Münih, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Alexander Nübel için yaklaşık 20 milyon euro bonservis talep ediyor.
Siyah-beyazlıların yoğun ilgisine rağmen 29 yaşındaki file bekçisinin Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığı aktarıldı.
AYRILIK TALEBİ YOK
Haberde, Türk medyasında çıkan haberlerin aksine ne oyuncunun ne de menajerlerinin Bayern Münih yönetiminden ayrılık talebinde bulunmadığı ifade edildi.
Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan Nübel'in transfer konusunda baskı hissetmediği belirtildi.
MAAŞINDA İNDİRİME YANAŞMADI
Bild'in haberinde, Beşiktaş'ın yanı sıra Alexander Nübel ile ilgilenen başka takımların da olduğu kaydedildi.
Alman kalecinin sadece elit bir kulüpte oynamak istediği vurgulanırken, 11 milyon euroluk yıllık brüt maaşında önemli ölçüde indirimi kabul etmeye yanaşmadığı için şu ana kadar başka bir kulüple anlaşma sağlayamadığı aktarıldı.
DEVLER TAKİPTE
Alexander Nübel'in durumunu Manchester City, Juventus ve Benfica'nın da takip ettiği öne sürüldü. Avrupa devlerinin ilgisi, Beşiktaş'ın transfer sürecini daha da zorlaştıran etkenlerden biri olarak gösterildi.
STUTTGART'TA KİRALIK OYNADI
Son 3 sezonda Stuttgart'a kiralanan Alexander Nübel'in Bayern Münih ile sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek.
Geçtiğimiz sezonu 62 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Stuttgart'ta 49 karşılaşmada forma giyen Nübel, 14 maçta kalesini gole kapattı. Alman kaleci, üç ayrı kulvarda kalesinde 70 gol gördü.