ABD maçının oyuncusu Arda Güler!

🇹🇷 Arda Güler (21 yaş ve 120 gün), Emre Belözoğlu'nu (21 yaş ve 275 gün) geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu oldu.pic.twitter.com/ZNgs0EYzl9



— Sporx (@sporx) June 26, 2026