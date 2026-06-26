26 Haziran
Norveç-Fransa
22:00
26 Haziran
Senegal-Irak
22:00
27 Haziran
Uruguay-İspanya
03:00
27 Haziran
Cape Verde-Suudi Arabistan
03:00
27 Haziran
Yeni Zelanda-Belçika
06:00
27 Haziran
Mısır-İran
06:00

Fenerbahçe'den Dortmund'a Mateta resti!

Serhou Guirassy pazarlıklarında yaşanan aksilikler Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sabrını iyice taşırdı. İsmail Kartal da Crystal Palace'ın forveti Mateta için olumlu rapor verince Fransız futbolcu transfer listesine alındı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 10:20
Haber: Sözcü
Fenerbahçe'den Dortmund'a Mateta resti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe, Gineli forvet Serhou Guirassy transferinde sorun çıkartan Borussia Dortmund'a Jean-Philippe Mateta restini çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkan Aziz Yıldırım'ın 7 Haziran seçimi öncesi Londra'ya gittiğinde Mateta'nın temsilcisi Paul Latouche ile bir araya geldiği bilgisi İngiliz basınında geniş yer bulmuştu.

Seçimden sonra ise ilk hedef Guirassy için pazarlık masasına oturuldu. Ancak Almanlar işi yokuşa sürdü.

ALMANLAR, 40 MİLYONDA DİRETİYOR

Dortmund'a iyi teklifi Fenerbahçe verse de Alman kulübü, 40 milyon Euro bonservis bedelinde diretiyor.

YENİ HEDEF: MATETA

Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, Crystal Palace'ın forveti Mateta'yı gündemine aldı. Teknik Direktör İsmail Kartal da 28 yaşındaki Fransız forvetin transferi için olumlu rapor verdi.

Palace'ın 30 milyon Euro'yu kabul edecek olması da Mateta transferini öne çıkarıyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.