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Toprak Razgatlıoğlu Hollanda'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 10. yarışında Hollanda'da mücadele edecek. Assen pistindeki etapta ana yarış, 28 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te 26 tur üzerinden yapılacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 12:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Toprak Razgatlıoğlu Hollanda'da piste çıkacak
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 10. yarışında Hollanda'da piste çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hollanda'nın Assen kentinde yer alan 4,5 kilometrelik pistte gerçekleştirilecek etapta sıralama turları, sprint mücadelesi ve ana yarış yapılacak.

YARIŞ 28 HAZİRAN'DA

Assen etabının sıralama turları yarın TSİ 11.50'de başlayacak. Sprint mücadelesi ise TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

Ana yarış, 28 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te 26 tur üzerinden koşulacak.

TOPRAK 21. SIRADA

MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu unvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk 9 etapta 11 puan topladı. Milli motosikletçi, bu sonuçla genel klasmanda 21. sırada yer aldı.

PİLOTLAR KLASMANINDA İLK 5

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında Marco Bezzecchi 180 puanla ilk sırada bulunuyor.

Jorge Martin 172 puanla ikinci, Fabio Di Giannantonio 157 puanla üçüncü, Marc Marquez 140 puanla dördüncü ve Ai Ogura 134 puanla beşinci sırada yer alıyor.

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