Haber Tarihi: 26 Haziran 2026 12:40 -
Güncelleme Tarihi:
26 Haziran 2026 12:40
Türkiye Dünya Kupası'ndan Elendi mi? A Milli Takım'ın Son Durumu
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın turnuvaya devam edip etmediği futbolseverler tarafından merak ediliyor. "Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi mi?" sorusu, oynanan maçların ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Türkiye'nin kupadaki durumu, grup maçlarında aldığı sonuçlara ve puan sıralamasına göre belirleniyor.
Türkiye turnuvaya devam ediyor mu?A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki yolculuğu, grup aşamasındaki performansına göre şekilleniyor. Üst tura yükselme durumu; Türkiye'nin aldığı puan, averaj durumu ve gruptaki diğer takımların sonuçlarına bağlı olarak netleşiyor.Türkiye nasıl elenir?Dünya Kupası formatında takımların elenmesi veya üst tura çıkması şu kriterlere göre belirleniyor:Grup puanı,Genel averaj,Atılan ve yenilen goller,Grup sıralaması.Türkiye'nin elenip elenmediği, tüm grup maçları tamamlandıktan sonra kesinlik kazanıyor.Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali var mı?
Grup aşamasının devam ettiği süreçte Türkiye'nin üst tura çıkma ihtimali, kalan maç sonuçlarına göre değişebiliyor.A Milli Takım'ın kaderini belirleyen en önemli faktörler:Kendi maçlarından alacağı sonuçlar,Rakiplerin puan kayıpları,Averaj hesaplarıoluyor.Türkiye Dünya Kupası'nda kaçıncı sırada?Türkiye'nin gruptaki sıralaması, oynanan son maçların ardından güncellenen puan tablosuna göre belli oluyor. Futbolseverler güncel durumu resmi turnuva kaynaklarından takip edebiliyor.Sonuç: Türkiye Dünya Kupası'ndan Elendi mi?Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elenip elenmediği, grup aşaması sonuçlarına göre kesinleşiyor. A Milli Takım'ın turnuvadaki durumu, son maçlar ve puan hesaplamalarının ardından netlik kazanacak.
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