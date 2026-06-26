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Göztepe, Altınordu'ya talip oldu

Göztepe, yatırımcı arayan Altınordu'nun devri için yeniden girişimde bulundu ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 13:24
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe, Altınordu'ya talip oldu
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İzmir'i Süper Lig'de temsil eden Göztepe, 2'nci Lig'de yer alan ve yatırımcı arayan bir diğer İzmir ekibi Altınordu'ya talip oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'in kırmızı-lacivertli kulübü son yıllarda olduğu gibi yine devretmek isteyen Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile temasa geçtiği ancak görüşmenin olumsuz sonuçlandığı öğrenildi.

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, geçtiğimiz yıllarda da altyapısıyla ünlü Altınordu'yu devralmak için girişimlerde bulunmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Altınordu'nun ismini değiştirmek isteyen yatırımcılara kapıyı kapatan Seyit Mehmet Özkan, altyapı takımları ve tesisleri elinde tutup sadece A takımın yarışmacı haklarını devretmeyi planlıyor.

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