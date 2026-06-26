Chelsea'den Fransız yıldıza dev teklif!

Chelsea, Crystal Palace forması giyen Maxence Lacroix transferi için harekete geçti. L'Equipe'in haberine göre İngiliz ekibi, 26 yaşındaki Fransız savunma oyuncusunu 2026 Dünya Kupası'ndan sonra kadrosuna katacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 55 MİLYON EUROLUK BEDEL
Chelsea'nin, Maxence Lacroix transferi için Crystal Palace'a yaklaşık 55 milyon euro ödemesi bekleniyor. Anlaşmanın bu rakam üzerinden tamamlanacağı öne sürüldü.
GEÇEN SEZON 35 MAÇA ÇIKTI
Maxence Lacroix, geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla Premier Lig'de 35 maçta görev yaptı. Fransız savunmacı, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asist üretirken 4 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.
Chelsea'nin, Maxence Lacroix transferi için Crystal Palace'a yaklaşık 55 milyon euro ödemesi bekleniyor. Anlaşmanın bu rakam üzerinden tamamlanacağı öne sürüldü.
GEÇEN SEZON 35 MAÇA ÇIKTI
Maxence Lacroix, geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla Premier Lig'de 35 maçta görev yaptı. Fransız savunmacı, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asist üretirken 4 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.