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Formula 1'de sıradaki durak Avusturya Grand Prix'si

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. etabı Avusturya Grand Prix'siyle devam edecek. Red Bull Pisti'nde yapılacak yarış, 28 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 13:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Formula 1'de sıradaki durak Avusturya Grand Prix'si
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 8. etabı Avusturya Grand Prix'siyle devam edecek. Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde yapılacak yarış, 71 tur üzerinden koşulacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SIRALAMA TURLARI YARIN

Avusturya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00'de başlayacak. Yarış ise 28 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

ANTONELLI 5 ZAFERLE ÖNDE

Formula 1'de şu ana kadar İtalyan pilot Kimi Antonelli 5 etap galibiyeti aldı. Büyük Britanyalı pilotlar George Russell ve Lewis Hamilton ise birer yarış kazandı.

PİLOTLAR KLASMANINDA İLK 5

Avusturya Grand Prix'si öncesinde pilotlar klasmanında Kimi Antonelli 156 puanla lider durumda bulunuyor. Lewis Hamilton 115 puanla ikinci, George Russell 106 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Charles Leclerc 75 puanla dördüncü, Lando Norris ise 73 puanla beşinci sırada bulunuyor.

TAKIMLAR KLASMANINDA MERCEDES LİDER

Takımlar klasmanında Mercedes 262 puanla ilk sırada yer alıyor. Ferrari 190 puanla ikinci, McLaren 141 puanla üçüncü, Red Bull 89 puanla dördüncü ve Alpine 57 puanla beşinci sırada bulunuyor.

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