Beşiktaş'tan Euroleague kararı sonrası ilk açıklamalar

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı basketbol takımının bu sezondan itibaren Avrupa'nın en üst düzey organizasyonu EuroLeague'de mücadele edeceğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE EUROLEAGUE DÖNÜŞÜ AÇIKLANDI
Serdal Adalı, yaptığı açıklamada Beşiktaş camiasının önemli bir başarıya ulaştığını belirtti. Adalı, "Camiamızın sabırsızlıkla beklediği, layık olduğu bir başarıyı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Adalı, basketbol takımının ligde ve EuroCup'ta verdiği mücadeleye dikkat çekerek, "Beşiktaş camiasına, Beşiktaş taraftarına EuroLeague yakışırdı. Biz de Yönetim Kurulu olarak üzerimize düşeni yaptık." dedi.
"BÜYÜK ZAFERLER İÇİN KOLLARI SIVIYORUZ"
Serdal Adalı, EuroLeague'de iddialı bir organizasyon kurmak istediklerini vurguladı.
Adalı, "Şimdi hep birlikte, EuroLeague'de adından söz ettirecek, büyük zaferlere imza atacak bir organizasyon kurmak için kolları sıvıyoruz." açıklamasını yaptı.
Adalı ayrıca bu süreçte Özkan Arseven, Basketbol İcra Kurulu ve başantrenör Dusan Alimpijevic'i kutladı.
"İLK HEDEFİMİZ PLAY-OFF'LAR"
Beşiktaş Kulübü Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven de EuroLeague hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Avrupa Ligi'nde başarılı olmanın önemine değinen Arseven, siyah-beyazlı takımın iddialı bir hedefle yola çıkacağını söyledi.
Arseven, "Alt sıralarda averaj takımı olmak gibi bir niyetimiz yok. Üst sıraları hedefleyeceğiz. İlk hedefimiz play-off'lar, sonrasında şampiyonluk yolu Beşiktaş'ı bekliyor diyebilirim." ifadelerini kullandı.
SPONSOR DESTEĞİ VURGUSU
EuroLeague'de başarının bütçeye bağlı olduğunu vurgulayan Özkan Arseven, başkan Serdal Adalı ile sponsorlar konusunda görüştüğünü aktardı.
Arseven, "Dün akşam başkanımız Serdal Adalı ile de telefonda bir görüşme yaptık. Yurt dışında olduğum için yüz yüze görüşemedik. Başkanımız da sponsorlar konusunda bize büyük destek verecek. İyi sponsorlarla çok başarılı bir takım kurma hedefimiz var. Dusan Alimpijevic, Nedim Yücel ve basketbol yönetim kurulu, Beşiktaş'ı en iyi yerlere getirecektir." diye konuştu.
Beşiktaş, önümüzdeki sezondan itibaren EuroLeague'de Türkiye'yi temsil edecek.
Serdal Adalı, yaptığı açıklamada Beşiktaş camiasının önemli bir başarıya ulaştığını belirtti. Adalı, "Camiamızın sabırsızlıkla beklediği, layık olduğu bir başarıyı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Adalı, basketbol takımının ligde ve EuroCup'ta verdiği mücadeleye dikkat çekerek, "Beşiktaş camiasına, Beşiktaş taraftarına EuroLeague yakışırdı. Biz de Yönetim Kurulu olarak üzerimize düşeni yaptık." dedi.
"BÜYÜK ZAFERLER İÇİN KOLLARI SIVIYORUZ"
Serdal Adalı, EuroLeague'de iddialı bir organizasyon kurmak istediklerini vurguladı.
Adalı, "Şimdi hep birlikte, EuroLeague'de adından söz ettirecek, büyük zaferlere imza atacak bir organizasyon kurmak için kolları sıvıyoruz." açıklamasını yaptı.
Adalı ayrıca bu süreçte Özkan Arseven, Basketbol İcra Kurulu ve başantrenör Dusan Alimpijevic'i kutladı.
"İLK HEDEFİMİZ PLAY-OFF'LAR"
Beşiktaş Kulübü Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven de EuroLeague hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Avrupa Ligi'nde başarılı olmanın önemine değinen Arseven, siyah-beyazlı takımın iddialı bir hedefle yola çıkacağını söyledi.
Arseven, "Alt sıralarda averaj takımı olmak gibi bir niyetimiz yok. Üst sıraları hedefleyeceğiz. İlk hedefimiz play-off'lar, sonrasında şampiyonluk yolu Beşiktaş'ı bekliyor diyebilirim." ifadelerini kullandı.
SPONSOR DESTEĞİ VURGUSU
EuroLeague'de başarının bütçeye bağlı olduğunu vurgulayan Özkan Arseven, başkan Serdal Adalı ile sponsorlar konusunda görüştüğünü aktardı.
Arseven, "Dün akşam başkanımız Serdal Adalı ile de telefonda bir görüşme yaptık. Yurt dışında olduğum için yüz yüze görüşemedik. Başkanımız da sponsorlar konusunda bize büyük destek verecek. İyi sponsorlarla çok başarılı bir takım kurma hedefimiz var. Dusan Alimpijevic, Nedim Yücel ve basketbol yönetim kurulu, Beşiktaş'ı en iyi yerlere getirecektir." diye konuştu.
Beşiktaş, önümüzdeki sezondan itibaren EuroLeague'de Türkiye'yi temsil edecek.