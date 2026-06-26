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Coby White ile Hornets arasında 3 yıllık 74 milyon dolarlık anlaşma

Coby White ile Charlotte Hornets, üç yıl ve 74 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 12:54 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 12:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Coby White ile Hornets arasında 3 yıllık 74 milyon dolarlık anlaşma
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Coby White ile Charlotte Hornets, üç yıl ve 74 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hornets, White'ı takas döneminin son günleri öncesinde Chicago Bulls'tan; Collin Sexton ve üç ikinci tur draft hakkı karşılığında kadrosuna katmıştı. Oyuncunun menajerliğini CAA'den Ty Sullivan ile Steven Heumann yürütüyor.

Charlotte'ın LaMelo Ball'u Minnesota Timberwolves'a göndermesinin ardından White'ın takımın ilk beş oyun kurucusu olması bekleniyor.

Serbest oyuncu piyasasına çıkması halinde White'a özellikle Detroit Pistons'ın ilgi göstermesi bekleniyordu.

White, geçtiğimiz sezon Hornets formasıyla çıktığı 21 maçta 19.4 dakika süre alarak 15.6 sayı, 3.0 ribaund ve 3.0 asist ortalamaları yakaladı. Bulls'ta oynadığı 29 karşılaşmada ise 18.6 sayı, 3.7 ribaund ve 4.7 asist ortalamaları üretti.

Kariyeri boyunca üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 36.9 isabet oranıyla oynayan White'ın sözleşmesinin ilk yılındaki maaşı, NBA maaş bütçesinin yaklaşık yüzde 14'üne karşılık gelecek.

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