26 Haziran
Norveç-Fransa
22:00
26 Haziran
Senegal-Irak
22:00
27 Haziran
Uruguay-İspanya
03:00
27 Haziran
Cape Verde-Suudi Arabistan
03:00
27 Haziran
Yeni Zelanda-Belçika
06:00
27 Haziran
Mısır-İran
06:00

FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası İstanbul'da başlayacak

17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın da mücadele edeceği FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası yarın İstanbul'da başlayacak. Ay-yıldızlılar, C Grubu'ndaki ilk maçında Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 13:59
FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası İstanbul'da başlayacak
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FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası, yarın İstanbul'da başlayacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek organizasyon 5 Temmuz'a kadar sürecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MİLLİLERİN İLK RAKİBİ YENİ ZELANDA

17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, turnuvadaki ilk maçında yarın Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.15'te oynanacak.

Ay-yıldızlılar, C Grubu'nda Yeni Zelanda, Slovenya ve Porto Riko ile mücadele edecek.

16 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Organizasyonda toplam 4 grupta 16 takım yer alacak. Grup etabındaki sıralamaya göre A ile B, C ile D gruplarındaki ekipler çapraz eşleşecek. Takımlar, son 16 turunda çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak.

MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI

17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı şöyle:

27 Haziran Cumartesi
20.15 Yeni Zelanda-Türkiye

28 Haziran Pazar:
20.15 Türkiye-Slovenya

30 Haziran Salı:
20.15 Porto Riko-Türkiye

KADRODA 12 OYUNCU VAR

17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Arda Öztürk, Atahan Ağaçdelen, Beşir Briant, Darius Karutasu, Demir Öztürk, Emre Yazıcı, Kartal Bora Şimşek, Noyan Tolan, Ömer Kutluay, Ömer Yusuf Şık, Rüzgar Öpçün ve Sarp Kaya Arda.

DİĞER GRUPLAR

Organizasyonda diğer gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: İtalya, ABD, Fransa, Japonya
B Grubu: Kamerun, Kanada, Litvanya, Çin
D Grubu: Venezuela, Avustralya, Sırbistan, Fildişi Sahili

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