FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası İstanbul'da başlayacak

FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası, yarın İstanbul'da başlayacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek organizasyon 5 Temmuz'a kadar sürecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MİLLİLERİN İLK RAKİBİ YENİ ZELANDA
17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, turnuvadaki ilk maçında yarın Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.15'te oynanacak.
Ay-yıldızlılar, C Grubu'nda Yeni Zelanda, Slovenya ve Porto Riko ile mücadele edecek.
16 TAKIM MÜCADELE EDECEK
Organizasyonda toplam 4 grupta 16 takım yer alacak. Grup etabındaki sıralamaya göre A ile B, C ile D gruplarındaki ekipler çapraz eşleşecek. Takımlar, son 16 turunda çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak.
MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI
17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı şöyle:
27 Haziran Cumartesi
20.15 Yeni Zelanda-Türkiye
28 Haziran Pazar:
20.15 Türkiye-Slovenya
30 Haziran Salı:
20.15 Porto Riko-Türkiye
KADRODA 12 OYUNCU VAR
17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Arda Öztürk, Atahan Ağaçdelen, Beşir Briant, Darius Karutasu, Demir Öztürk, Emre Yazıcı, Kartal Bora Şimşek, Noyan Tolan, Ömer Kutluay, Ömer Yusuf Şık, Rüzgar Öpçün ve Sarp Kaya Arda.
DİĞER GRUPLAR
Organizasyonda diğer gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: İtalya, ABD, Fransa, Japonya
B Grubu: Kamerun, Kanada, Litvanya, Çin
D Grubu: Venezuela, Avustralya, Sırbistan, Fildişi Sahili
17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, turnuvadaki ilk maçında yarın Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.15'te oynanacak.
Ay-yıldızlılar, C Grubu'nda Yeni Zelanda, Slovenya ve Porto Riko ile mücadele edecek.
16 TAKIM MÜCADELE EDECEK
Organizasyonda toplam 4 grupta 16 takım yer alacak. Grup etabındaki sıralamaya göre A ile B, C ile D gruplarındaki ekipler çapraz eşleşecek. Takımlar, son 16 turunda çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak.
MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI
17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı şöyle:
27 Haziran Cumartesi
20.15 Yeni Zelanda-Türkiye
28 Haziran Pazar:
20.15 Türkiye-Slovenya
30 Haziran Salı:
20.15 Porto Riko-Türkiye
KADRODA 12 OYUNCU VAR
17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Arda Öztürk, Atahan Ağaçdelen, Beşir Briant, Darius Karutasu, Demir Öztürk, Emre Yazıcı, Kartal Bora Şimşek, Noyan Tolan, Ömer Kutluay, Ömer Yusuf Şık, Rüzgar Öpçün ve Sarp Kaya Arda.
DİĞER GRUPLAR
Organizasyonda diğer gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: İtalya, ABD, Fransa, Japonya
B Grubu: Kamerun, Kanada, Litvanya, Çin
D Grubu: Venezuela, Avustralya, Sırbistan, Fildişi Sahili