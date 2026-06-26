Beşiktaş, Lauriente için teklif hazırlığında

Beşiktaş, Armand Lauriente transferi için çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan gazeteci Nico Schira'nın aktardığına göre siyah-beyazlılar, uzun süredir radarında bulunan Sassuolo'nun Fransız sol kanadı için resmi teklif hazırlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 4 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLECEK
Beşiktaş'ın, 27 yaşındaki oyuncuya 2030 yılına kadar sürecek 4 yıllık sözleşme önermeye hazırlandığı belirtildi. Lauriente'nin, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun ana hedeflerinden biri olduğu vurgulandı.
MARSILYA DA DEVREDE
Armand Lauriente transferinde Beşiktaş'ın en ciddi rakibinin Marsilya olduğu aktarıldı. Fransız kulübünün, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.
GEÇEN SEZON 16 GOLE KATKI
Piyasa değeri 19 milyon euro olarak gösterilen Armand Lauriente, geçen sezon Serie A'da dikkat çeken bir performans sergiledi.
Fransız sol kanat, ligde 38 maçta forma giyerken 7 gol ve 9 asistlik katkı verdi.
Beşiktaş'ın, 27 yaşındaki oyuncuya 2030 yılına kadar sürecek 4 yıllık sözleşme önermeye hazırlandığı belirtildi. Lauriente'nin, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun ana hedeflerinden biri olduğu vurgulandı.
MARSILYA DA DEVREDE
Armand Lauriente transferinde Beşiktaş'ın en ciddi rakibinin Marsilya olduğu aktarıldı. Fransız kulübünün, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.
GEÇEN SEZON 16 GOLE KATKI
Piyasa değeri 19 milyon euro olarak gösterilen Armand Lauriente, geçen sezon Serie A'da dikkat çeken bir performans sergiledi.
Fransız sol kanat, ligde 38 maçta forma giyerken 7 gol ve 9 asistlik katkı verdi.