Final serisinde kritik maç: Fenerbahçe şampiyonluk için sahada

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş, yarın Fenerbahçe İstanbul Jet'i konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak.
FENERBAHÇE SERİDE ÖNDE
Fenerbahçe İstanbul Jet, final serisinin üçüncü maçında Beşiktaş'ı 92-70 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.
Üç galibiyete ulaşacak takımın 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayacağı seride sarı-lacivertli ekip avantajı elinde bulunduruyor.
ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ
Fenerbahçe İstanbul Jet, yarın Beşiktaş karşısında galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Beşiktaş ise sahasında kazanarak seriyi son maça taşımak için mücadele edecek.
FENERBAHÇE SERİDE ÖNDE
Fenerbahçe İstanbul Jet, final serisinin üçüncü maçında Beşiktaş'ı 92-70 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.
Üç galibiyete ulaşacak takımın 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayacağı seride sarı-lacivertli ekip avantajı elinde bulunduruyor.
ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ
Fenerbahçe İstanbul Jet, yarın Beşiktaş karşısında galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Beşiktaş ise sahasında kazanarak seriyi son maça taşımak için mücadele edecek.