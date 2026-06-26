26 Haziran
Norveç-Fransa
22:00
26 Haziran
Senegal-Irak
22:00
27 Haziran
Uruguay-İspanya
03:00
27 Haziran
Cape Verde-Suudi Arabistan
03:00
27 Haziran
Yeni Zelanda-Belçika
06:00
27 Haziran
Mısır-İran
06:00

Final serisinde kritik maç: Fenerbahçe şampiyonluk için sahada

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş, Fenerbahçe İstanbul Jet'i ağırlayacak. Seride 2-1 önde bulunan sarı-lacivertli ekip, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 12:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Final serisinde kritik maç: Fenerbahçe şampiyonluk için sahada
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş, yarın Fenerbahçe İstanbul Jet'i konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak.

FENERBAHÇE SERİDE ÖNDE

Fenerbahçe İstanbul Jet, final serisinin üçüncü maçında Beşiktaş'ı 92-70 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşacak takımın 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayacağı seride sarı-lacivertli ekip avantajı elinde bulunduruyor.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ

Fenerbahçe İstanbul Jet, yarın Beşiktaş karşısında galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Beşiktaş ise sahasında kazanarak seriyi son maça taşımak için mücadele edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.