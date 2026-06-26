Kawhi uzatma arıyor, fakat Clippers ile değil

Kawhi Leonard'ın, Los Angeles Clippers ile yeni sözleşme konusunda anlaşamaması ve takas edilmesi halinde yalnızca eski takımları olan Toronto Raptors veya San Antonio Spurs ile kontrat uzatmayı değerlendireceği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Jake Fischer ve The Stein Line'ın haberine göre pazartesi günü 35 yaşına girecek Leonard'ın mevcut sözleşmesinde 50.3 milyon dolar değerinde son bir yılı bulunuyor ve yıldız oyuncu Clippers ile yeni bir kontrat imzalamak istiyor.
Leonard'ın önceliğinin Los Angeles'ta kalmak olduğu belirtilirken, yeni bir anlaşma sağlanamaması halinde 2026-27 sezonunu hangi takımda geçirirse geçirsin gelecek yaz sınırsız serbest oyuncu olma hakkına sahip olacağı ifade edildi.
Haberde, Leonard'ın olası bir takasta Detroit Pistons veya Miami Heat ile uzun vadeli sözleşme imzalamayı düşünmediği, böylece seçeneklerini eski iki takımına indirdiği aktarıldı.
Takas döneminde Leonard için girişimlerde bulunan Golden State Warriors hakkında ise herhangi bir değerlendirme yapılmadı.
Öte yandan Spurs'ün, Victor Wembanyama döneminde kadrosunu şekillendirirken Leonard ile yeniden bir araya gelmeye nasıl yaklaşacağı belirsizliğini koruyor. Taraflar, Leonard'ın 2018 yazında Raptors'a takas edilmesiyle sancılı bir ayrılık yaşamıştı.
Toronto cephesinin ise Leonard'ı yeniden kadrosuna katma konusunda ciddi ilgi gösterdiği belirtiliyor. Kaynaklar, Leonard'ın da yeniden Kanada'da forma giymeye sıcak baktığını ifade etti.
Raptors'ın basketbol operasyonlarının başındaki isim Bobby Webster de salı günü yaptığı açıklamada, "Bir noktada takas piyasasında fırsatçı olmamız gerekiyor." diyerek kulübün aktif bir yaz dönemi geçireceğinin sinyalini verdi.
Clippers yönetiminin ise Leonard'ı takımda tutmakta kararlı olduğu ve kadroyu onun etrafında güçlendirecek farklı seçeneklere sahip olduğuna inandığı kaydedildi.
Leonard'ın önceliğinin Los Angeles'ta kalmak olduğu belirtilirken, yeni bir anlaşma sağlanamaması halinde 2026-27 sezonunu hangi takımda geçirirse geçirsin gelecek yaz sınırsız serbest oyuncu olma hakkına sahip olacağı ifade edildi.
Haberde, Leonard'ın olası bir takasta Detroit Pistons veya Miami Heat ile uzun vadeli sözleşme imzalamayı düşünmediği, böylece seçeneklerini eski iki takımına indirdiği aktarıldı.
Takas döneminde Leonard için girişimlerde bulunan Golden State Warriors hakkında ise herhangi bir değerlendirme yapılmadı.
Öte yandan Spurs'ün, Victor Wembanyama döneminde kadrosunu şekillendirirken Leonard ile yeniden bir araya gelmeye nasıl yaklaşacağı belirsizliğini koruyor. Taraflar, Leonard'ın 2018 yazında Raptors'a takas edilmesiyle sancılı bir ayrılık yaşamıştı.
Toronto cephesinin ise Leonard'ı yeniden kadrosuna katma konusunda ciddi ilgi gösterdiği belirtiliyor. Kaynaklar, Leonard'ın da yeniden Kanada'da forma giymeye sıcak baktığını ifade etti.
Raptors'ın basketbol operasyonlarının başındaki isim Bobby Webster de salı günü yaptığı açıklamada, "Bir noktada takas piyasasında fırsatçı olmamız gerekiyor." diyerek kulübün aktif bir yaz dönemi geçireceğinin sinyalini verdi.
Clippers yönetiminin ise Leonard'ı takımda tutmakta kararlı olduğu ve kadroyu onun etrafında güçlendirecek farklı seçeneklere sahip olduğuna inandığı kaydedildi.