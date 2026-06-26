Haber Tarihi: 26 Haziran 2026 10:02 - Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 11:33

Wimbledon 2026 final ne zaman?

Tenis dünyasının en prestijli turnuvalarından biri olan Wimbledon'da geri sayım sürüyor. Tenisseverler, "Wimbledon 2026 finali ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Wimbledon 2026 final ne zaman?
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2026 Wimbledon Şampiyonası, 29 Haziran - 12 Temmuz 2026 tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'daki All England Club'da düzenlenecek.
Kadınlar finali ne zaman?

Wimbledon 2026'da kadınlar tekler finali 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Turnuvanın en iyi kadın tenisçileri, sezonun üçüncü Grand Slam kupasını kazanabilmek için korta çıkacak.

Erkekler finali ne zaman?

Erkekler tekler finali ise 12 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Geleneksel olarak Centre Court'ta oynanacak final karşılaşması, Wimbledon'ın kapanış günü tenis dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olacak.

Wimbledon 2026 ne zaman başlayacak?


Turnuvanın ana tablo maçları 29 Haziran 2026 Pazartesi günü başlayacak ve iki hafta sürecek organizasyon 12 Temmuz'daki erkekler finaliyle sona erecek.

Wimbledon 2026 nerede oynanacak?

Wimbledon, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da İngiltere'nin Londra kentinde bulunan All England Lawn Tennis and Croquet Club tesislerinde çim kortta düzenlenecek.

Sonuç: Wimbledon 2026 Finali Ne Zaman?

Wimbledon 2026'da kadınlar tekler finali 11 Temmuz Cumartesi, erkekler tekler finali ise 12 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. Dünyanın en iyi tenisçileri, sezonun üçüncü Grand Slam şampiyonluğu için mücadele edecek.

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