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EuroLeague'den iki büyük karar; biri Beşiktaş!

EuroLeague'in hissedar kulüplerinin bugün Beşiktaş'ın lige girişini onayladı. Ayrıca, 2027/28 sezonu 24 takımla ve konferans şeklinde oynanacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 11:57
Haber: Sporx.com dış haberler
EuroLeague'den iki büyük karar; biri Beşiktaş!
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EuroLeague'de gelecek sezon takım sayısının 20 olarak korundu ve Beşiktaş'ın lige dahil edilmesi kararı alındı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AS Monaco'nun geçici olarak EuroLeague'den ayrılmaya hazırlanma kararı alması sonrası oluşan boşluğu, 13 hissedar kulübün oy birliğiyle Beşiktaş doldurdu.

20 TAKIMLI FORMAT DEVAM EDECEK

EuroLeague yönetimi ve kulüp hissedarlarının, yoğun maç takvimini hafifletmek amacıyla takım sayısını 19'a düşürme seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdi ama bugün yapılan Euroleague Commercial Assets Yönetim Kurulu toplantısında Beşiktaş, Türkiye'yi temsil eden üçüncü kulüp oldu.

BEŞİKTAŞ İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Beşiktaş, 2025-26 sezonunda EuroCup'ta finale kadar yükselmiş ancak finalde JL Bourg'a kaybederek turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı. Normal şartlarda EuroLeague bileti alma şansı bulunan Fransız temsilcisi JL Bourg'un ise bu hakkı kullanmayacağını açıklaması, Beşiktaş'ın önünü açan gelişmelerden biri oldu.

2027-28'DE 24 TAKIMLI YENİ DÖNEM

EuroLeague, 2027-28 sezonundan itibaren 24 takımlı formata geçecek.

Yeni sistemde konferans formatının devreye alınmasının beklendiği ve bu yapının hissedar kulüplerden geniş destek gördüğü ifade edildi.

Son dakika değişikliği yaşanmaması halinde 2027-28'den itibaren 24 takımlı yapıya geçiş planının toplantıda resmiyet kazanması bekleniyor.

2026-27 sezonunda EuroLeague'de yer alacak takımlar şöyle:

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş, Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Valencia Basket, Panathinaikos, Olympiacos, Maccabi Tel Aviv, Zalgiris Kaunas, Bayern Münih, EA7 Emporio Armani Milan, Virtus Bologna, ASVEL, Paris Basketball, Partizan, Kızılyıldız, Dubai Basketball ve Hapoel Tel Aviv.



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