Trabzonspor'a Folcarelli için teklif!

Oulai, Augusto, Nwaiwu, Pina derken Trabzonspor'un bir yıldızına daha Avrupa'dan teklif var. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransa ekiplerinden Nice, Fırtına'nın başarılı orta saha oyuncusuyla uzun süredir ciddi şekilde ilgileniyordu. Fransız basınına göre; Trabzonspor'a resmi teklif yapıldı.
Rakamın 6-7 milyon Euro seviyelerinde olduğu iddia edilirken, Bordo-Mavili yönetim 26 yaşındaki oyuncusunu kesinlikle satmayı düşünmüyor.
1 milyon Euro bonservisle transfer edilen Folcarelli için 15 milyon Euro civarında teklif gelmediği sürece değerlendirmeye alınmayacak.
MAAŞINA ZAM
Teknik direktör Fatih Tekke'nin orta sahadaki vazgeçilmezlerinden olan Folcarelli'nin maaşına iyileştirme yapılması da gündeme geldi.
Rakamın 6-7 milyon Euro seviyelerinde olduğu iddia edilirken, Bordo-Mavili yönetim 26 yaşındaki oyuncusunu kesinlikle satmayı düşünmüyor.
1 milyon Euro bonservisle transfer edilen Folcarelli için 15 milyon Euro civarında teklif gelmediği sürece değerlendirmeye alınmayacak.
MAAŞINA ZAM
Teknik direktör Fatih Tekke'nin orta sahadaki vazgeçilmezlerinden olan Folcarelli'nin maaşına iyileştirme yapılması da gündeme geldi.