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Trabzonspor'a Folcarelli için teklif!

Trabzonspor, 1 milyon Euro'ya aldığı Folcarelli için Nice'ten gelen 7 milyon Euro'yu reddetti, 15 milyon Euro istedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 10:35
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'a Folcarelli için teklif!
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Oulai, Augusto, Nwaiwu, Pina derken Trabzonspor'un bir yıldızına daha Avrupa'dan teklif var. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransa ekiplerinden Nice, Fırtına'nın başarılı orta saha oyuncusuyla uzun süredir ciddi şekilde ilgileniyordu. Fransız basınına göre; Trabzonspor'a resmi teklif yapıldı.

Rakamın 6-7 milyon Euro seviyelerinde olduğu iddia edilirken, Bordo-Mavili yönetim 26 yaşındaki oyuncusunu kesinlikle satmayı düşünmüyor.

1 milyon Euro bonservisle transfer edilen Folcarelli için 15 milyon Euro civarında teklif gelmediği sürece değerlendirmeye alınmayacak.

MAAŞINA ZAM

Teknik direktör Fatih Tekke'nin orta sahadaki vazgeçilmezlerinden olan Folcarelli'nin maaşına iyileştirme yapılması da gündeme geldi.

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