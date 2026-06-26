26 Haziran
Norveç-Fransa
22:00
26 Haziran
Senegal-Irak
22:00
27 Haziran
Uruguay-İspanya
03:00
27 Haziran
Cape Verde-Suudi Arabistan
03:00
27 Haziran
Yeni Zelanda-Belçika
06:00
27 Haziran
Mısır-İran
06:00

Göztepe'den Jankat Yılmaz hamlesi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray'dan 21 yaşındaki genç kaleci Jankat Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 11:14
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: AA
Göztepe'den Jankat Yılmaz hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Süper Lig'in tek İzmir temsilcisi Göztepe, kaleci rotasyonunu yerli isimlerle güçlendirmek için harekete geçti. Göztepe, geçen sezonu kiralık olarak Eyüpspor'da geçiren 21 yaşındaki file bekçisi Jankat Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray altyapısından yetişen ve bir sezon daha sözleşmesi bulunan genç kaleci için görüşmeler olumlu ilerliyor.

KALEYE YERLİ PLAN

İzmir ekibi, geçen sezonun ardından Mateusz Lis ve Ekrem Kılıçarslan ile yollarını ayırdı. Tecrübeli Polonyalı Lis'in Lech Poznan'a transferiyle birlikte kadroda önemli bir boşluk oluştu. Yönetim, yabancı kontenjanını kaleci mevkiinde kullanmak istemiyor. Bu doğrultuda yerli alternatiflere odaklanan Göztepe, Jankat Yılmaz'ı rotasyonun önemli parçası yapmayı planlıyor.

GELECEĞE YATIRIM

Altyapı patentli Arda Özçimen de Bandırmaspor'da kiralık olarak geçirdiği sezonun ardından yuvasına döndü. 2.02 metre boyundaki Arda, yeni sezonda rotasyonda yer alacak. Teknik direktör Stanimir Stoilov, Jankat Yılmaz'ın potansiyelinden oldukça memnun. 1.93 metre boyundaki genç kaleci, Eyüpspor'da bu sezon Süper Lig'de 14 maçta görev aldı, 4 gol yemeden bitirdiği karşılaşmayla dikkat çekti. Yaklaşık 51 kurtarış ve istikrarlı performansı ile öne çıktı. İzmir temsilcisi, Jankat'ı transfer ederek hem maliyet avantajı sağlayacak hem de uzun vadeli yerli kaleci yatırımı yapmış olacak.

RESMİYET BEKLENİYOR

Transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar da, genç ve yetenekli file bekçisi Jankat Yılmaz'ın Göztepe formasıyla başarılı bir kariyer çizmesini umut ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.