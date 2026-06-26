Göztepe'den Jankat Yılmaz hamlesi

Süper Lig'in tek İzmir temsilcisi Göztepe, kaleci rotasyonunu yerli isimlerle güçlendirmek için harekete geçti. Göztepe, geçen sezonu kiralık olarak Eyüpspor'da geçiren 21 yaşındaki file bekçisi Jankat Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray altyapısından yetişen ve bir sezon daha sözleşmesi bulunan genç kaleci için görüşmeler olumlu ilerliyor.
KALEYE YERLİ PLAN
İzmir ekibi, geçen sezonun ardından Mateusz Lis ve Ekrem Kılıçarslan ile yollarını ayırdı. Tecrübeli Polonyalı Lis'in Lech Poznan'a transferiyle birlikte kadroda önemli bir boşluk oluştu. Yönetim, yabancı kontenjanını kaleci mevkiinde kullanmak istemiyor. Bu doğrultuda yerli alternatiflere odaklanan Göztepe, Jankat Yılmaz'ı rotasyonun önemli parçası yapmayı planlıyor.
GELECEĞE YATIRIM
Altyapı patentli Arda Özçimen de Bandırmaspor'da kiralık olarak geçirdiği sezonun ardından yuvasına döndü. 2.02 metre boyundaki Arda, yeni sezonda rotasyonda yer alacak. Teknik direktör Stanimir Stoilov, Jankat Yılmaz'ın potansiyelinden oldukça memnun. 1.93 metre boyundaki genç kaleci, Eyüpspor'da bu sezon Süper Lig'de 14 maçta görev aldı, 4 gol yemeden bitirdiği karşılaşmayla dikkat çekti. Yaklaşık 51 kurtarış ve istikrarlı performansı ile öne çıktı. İzmir temsilcisi, Jankat'ı transfer ederek hem maliyet avantajı sağlayacak hem de uzun vadeli yerli kaleci yatırımı yapmış olacak.
RESMİYET BEKLENİYOR
Transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar da, genç ve yetenekli file bekçisi Jankat Yılmaz'ın Göztepe formasıyla başarılı bir kariyer çizmesini umut ediyor.
KALEYE YERLİ PLAN
İzmir ekibi, geçen sezonun ardından Mateusz Lis ve Ekrem Kılıçarslan ile yollarını ayırdı. Tecrübeli Polonyalı Lis'in Lech Poznan'a transferiyle birlikte kadroda önemli bir boşluk oluştu. Yönetim, yabancı kontenjanını kaleci mevkiinde kullanmak istemiyor. Bu doğrultuda yerli alternatiflere odaklanan Göztepe, Jankat Yılmaz'ı rotasyonun önemli parçası yapmayı planlıyor.
GELECEĞE YATIRIM
Altyapı patentli Arda Özçimen de Bandırmaspor'da kiralık olarak geçirdiği sezonun ardından yuvasına döndü. 2.02 metre boyundaki Arda, yeni sezonda rotasyonda yer alacak. Teknik direktör Stanimir Stoilov, Jankat Yılmaz'ın potansiyelinden oldukça memnun. 1.93 metre boyundaki genç kaleci, Eyüpspor'da bu sezon Süper Lig'de 14 maçta görev aldı, 4 gol yemeden bitirdiği karşılaşmayla dikkat çekti. Yaklaşık 51 kurtarış ve istikrarlı performansı ile öne çıktı. İzmir temsilcisi, Jankat'ı transfer ederek hem maliyet avantajı sağlayacak hem de uzun vadeli yerli kaleci yatırımı yapmış olacak.
RESMİYET BEKLENİYOR
Transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar da, genç ve yetenekli file bekçisi Jankat Yılmaz'ın Göztepe formasıyla başarılı bir kariyer çizmesini umut ediyor.