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Galatasaray için Caleb Yirenkyi iddiası!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için gündeme Caleb Yirenkyi geldi. İşte ayrıntılar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 09:56 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 09:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray için Caleb Yirenkyi iddiası!
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Transfer çalışmalarını sürdüren ancak erken adımlar atıp hata yapmak istemeyen Galatasaray için Avrupa basınından da önemli iddialar gelmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GALATASARAY İDDİASI

Portekiz basını, sarı-kırmızılıların son olarak Caleb Yirenkyi ile ilgilendiğini yazdı.

A Bola'da yer alan habere göre Galatasaray'a dışında, Porto ve Premier Lig kulüplerinin, Nordsjaelland forması giyen 20 yaşındaki Ganalı orta saha için devrede.

15 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Haberin detayında oyuncu için istenen bonservisin 15 milyon euro seviyesinde olduğu ifade edildi.

İlk A Takım heyecanını Nordsjaelland'da yaşayan Yirenkyi geçen sezon 34 maçta 2 gol attı, 6 asist yaptı.

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