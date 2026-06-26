Galatasaray için Caleb Yirenkyi iddiası!

Transfer çalışmalarını sürdüren ancak erken adımlar atıp hata yapmak istemeyen Galatasaray için Avrupa basınından da önemli iddialar gelmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY İDDİASI
Portekiz basını, sarı-kırmızılıların son olarak Caleb Yirenkyi ile ilgilendiğini yazdı.
A Bola'da yer alan habere göre Galatasaray'a dışında, Porto ve Premier Lig kulüplerinin, Nordsjaelland forması giyen 20 yaşındaki Ganalı orta saha için devrede.
15 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Haberin detayında oyuncu için istenen bonservisin 15 milyon euro seviyesinde olduğu ifade edildi.
İlk A Takım heyecanını Nordsjaelland'da yaşayan Yirenkyi geçen sezon 34 maçta 2 gol attı, 6 asist yaptı.
Portekiz basını, sarı-kırmızılıların son olarak Caleb Yirenkyi ile ilgilendiğini yazdı.
A Bola'da yer alan habere göre Galatasaray'a dışında, Porto ve Premier Lig kulüplerinin, Nordsjaelland forması giyen 20 yaşındaki Ganalı orta saha için devrede.
15 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Haberin detayında oyuncu için istenen bonservisin 15 milyon euro seviyesinde olduğu ifade edildi.
İlk A Takım heyecanını Nordsjaelland'da yaşayan Yirenkyi geçen sezon 34 maçta 2 gol attı, 6 asist yaptı.