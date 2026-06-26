Türkiye Gruptan Çıktı mı? A Milli Takım Son 32 Turuna Yükseldi mi?

Ay-Yıldızlılar'ın üst tura yükselme durumu, grupta aldığı sonuçlara ve puan tablosundaki sıralamaya göre netleşiyor.

Türkiye son 32 turuna yükseldi mi?

Türkiye'nin son 32 turuna yükselip yükselmediği, grup aşamasındaki son maçların tamamlanmasının ardından kesinlik kazanıyor.

Grup sıralamasında elde edilen puan, averaj ve diğer maçların sonuçları, A Milli Takım'ın bir üst tura çıkıp çıkamayacağını belirliyor.

Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali var mı?

Grup maçlarının tamamlanmadığı süreçte Türkiye'nin üst tura yükselme şansı aldığı sonuçlara bağlı olarak devam edebiliyor.

Takımın kaderini belirleyen başlıca unsurlar şunlar oluyor:

Topladığı puan,

Averaj durumu,

Rakip takımların alacağı sonuçlar,

FIFA Dünya Kupası grup sıralama kriterleri.

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

2026 Dünya Kupası formatına göre takımlar grup aşamasında topladıkları puanlarla sıralanıyor. Grup liderleri ve üst sıralarda yer alan ekipler doğrudan eleme turuna yükselirken, bazı gruplarda en iyi dereceye sahip takımlar da üst tura çıkma hakkı elde edebiliyor.

Bu nedenle son hafta maçları büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin durumu nereden takip edilir?

A Milli Takım'ın gruptaki güncel durumu;

Puan tablosu,

Maç sonuçları,

Averaj hesapları,

Resmi FIFA turnuva verileri

üzerinden takip edilebiliyor.

Sonuç: Türkiye Gruptan Çıktı mı?

Türkiye'nin gruptan çıkıp çıkmadığı, grup aşamasındaki tüm maçların tamamlanmasının ardından kesinleşiyor. Son puan durumu ve diğer karşılaşmaların sonuçları, A Milli Futbol Takımı'nın son 32 turuna yükselip yükselmediğini belirleyecek.