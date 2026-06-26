Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Mourinho'dan Dünya Kupası hakkında çarpıcı yorum!

Jose Mourinho, İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nı kazanabilecek kaliteye sahip olduğunu söyledi. Deneyimli teknik adam, İngiliz futbolunun güçlü oyuncu havuzuna dikkat çekerken medya baskısının etkisine de vurgu yaptı.

calendar 26 Haziran 2026 11:28
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Mourinho'dan Dünya Kupası hakkında çarpıcı yorum!
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Real Madrid tekink direktörü Jose Mourinho, İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası şansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Real Madrid teknik direktörü Mourinho, dünyanın en iyi futbolcularının büyük bölümünün İngiltere'de oynadığını belirterek İngiliz futbolunun seviyesine dikkat çekti.

"EN İYİ FUTBOLCULAR İNGİLTERE'DE"

Mourinho, İngiltere'nin güçlü bir oyuncu havuzuna sahip olduğunu söyledi.

Deneyimli teknik adam, "İngiltere Dünya Kupası'nı kazanabilir, ancak medyanın insanlar üzerinde çok büyük bir etkisi var. Ve Barcelona, Bayern, Real Madrid ve PSG'yi saymazsak, en iyi oyunculara sahipler." ifadelerini kullandı.



AVRUPA BAŞARILARINA DİKKAT ÇEKTİ

Mourinho, İngiliz takımlarının Avrupa kupalarındaki performansını da örnek gösterdi. Arsenal'in Şampiyonlar Ligi finalinde oynadığını, Crystal Palace'ın Konferans Ligi'ni kazandığını ve Aston Villa'nın Avrupa Ligi'nde şampiyon olduğunu belirten Mourinho, İngiliz futbolunun gücünü vurguladı.

MEDYA BASKISI VURGUSU

Jose Mourinho, İngiliz Milli Takımı'nın diğer takımlardan daha fazla medya baskısı altında olduğunu söyledi.

Mourinho, medyanın İngiliz taraftarlar ve kamuoyu üzerinde büyük etkisi olduğunu belirterek beklenti ve sorumluluk duygusunun takıma yansıdığını ifade etti.

"HER ZAMAN KAZANABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Beast Mode On Podcast'te konuşan Mourinho, İngiltere'nin teknik direktör kalitesine de değindi.

Jose Mourinho, "Her zaman iyi teknik direktörleri oldu. Ve yine iyi bir teknik direktörleri var. Her zaman Dünya Kupası'nı kazanabileceklerini düşünüyorum." dedi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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