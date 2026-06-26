Fenerbahçe'de yeni hedef Cucho Hernandez: Amrabat takası masada

Fenerbahçe'de santrfor arayışları sürerken gündeme yeni bir isim daha geldi: Cucho Hernandez... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Real Betis'te forma giyen Kolombiyalı oyuncu menajerler tarafından sarı-lacivertlilere teklif edildi.
Yönetim, gelen bu öneriye ise oldukça sıcak... Keza İspanyol ekibi, geçen sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat'ın bonservisini almak istiyor.
Oyuncuyu zarar etmeden elinden çıkarmak isteyen Fenerbahçe de bu durumu kendi lehine çevirme fırsatı yakaladı.
AZİZ YILDIRIM SICAK BAKIYOR
Yönetimden bazı isimlerin "İsmail hoca onay verirse transfer görüşmelerine başlayalım" dediği ve kasadan fazla para çıkmayacak olmasından dolayı da başkan Aziz Yıldırım'ın bu öneriye sıcak baktığı belirtildi.
Aziz Yıldırım ve ekibi, Guirassy, Sörtloh gibi isimlerle görüşmeler yapmış ancak oyuncuları ikna etmeyi başaramamıştı.
Gelen bilgilere göre; sarı lacivertliler, 27 yaşındaki Kolombiyalı santrfor için önümüzdeki hafta Real Betis'le ilk görüşmeyi yapacak.
VEDAT MURIQI'DEN BİLGİ ALINACAK
Fenerbahçe, Cucho için yeni transferi Vedat Muriç'ten de bilgi alacak. İkili, geçen sezon İspanya'da oynadı. Kolombiyalı oyuncu, 2019-20'de de Mallorca'da forma giymişti.
15 GOL KAYDETTİ
Cucho Hernandez, geçen sezon Real Betis formasıyla La Liga, Avrupa Ligi ve Kral Kupası'nda tam 40 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor, bu mücadelelerde 15 kez ağları havalandırırken, 3 defa da takım arkadaşlarına asist yaptı.
YAPILACAK TEKLİF ORTAYA ÇIKTI
Real Betis'in, Columbus'tan 2025'in şubat ayında 13 milyon euroya aldığı Cucho için 20 milyon euro civarında bir bonservis talebinin olabileceği konuşuluyor. Ancak Fenerbahçe yönetiminin, Sofyan Amrabat'ın yanı sıra; İspanyol ekibine 8 milyon euro önereceği de gelen iddialar arasında.
Yönetim, gelen bu öneriye ise oldukça sıcak... Keza İspanyol ekibi, geçen sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat'ın bonservisini almak istiyor.
Oyuncuyu zarar etmeden elinden çıkarmak isteyen Fenerbahçe de bu durumu kendi lehine çevirme fırsatı yakaladı.
AZİZ YILDIRIM SICAK BAKIYOR
Yönetimden bazı isimlerin "İsmail hoca onay verirse transfer görüşmelerine başlayalım" dediği ve kasadan fazla para çıkmayacak olmasından dolayı da başkan Aziz Yıldırım'ın bu öneriye sıcak baktığı belirtildi.
Aziz Yıldırım ve ekibi, Guirassy, Sörtloh gibi isimlerle görüşmeler yapmış ancak oyuncuları ikna etmeyi başaramamıştı.
Gelen bilgilere göre; sarı lacivertliler, 27 yaşındaki Kolombiyalı santrfor için önümüzdeki hafta Real Betis'le ilk görüşmeyi yapacak.
VEDAT MURIQI'DEN BİLGİ ALINACAK
Fenerbahçe, Cucho için yeni transferi Vedat Muriç'ten de bilgi alacak. İkili, geçen sezon İspanya'da oynadı. Kolombiyalı oyuncu, 2019-20'de de Mallorca'da forma giymişti.
15 GOL KAYDETTİ
Cucho Hernandez, geçen sezon Real Betis formasıyla La Liga, Avrupa Ligi ve Kral Kupası'nda tam 40 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor, bu mücadelelerde 15 kez ağları havalandırırken, 3 defa da takım arkadaşlarına asist yaptı.
YAPILACAK TEKLİF ORTAYA ÇIKTI
Real Betis'in, Columbus'tan 2025'in şubat ayında 13 milyon euroya aldığı Cucho için 20 milyon euro civarında bir bonservis talebinin olabileceği konuşuluyor. Ancak Fenerbahçe yönetiminin, Sofyan Amrabat'ın yanı sıra; İspanyol ekibine 8 milyon euro önereceği de gelen iddialar arasında.