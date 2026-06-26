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Fenerbahçe'den Greenwood için yeni hamle!

Fenerbahçe, Marsilya'nın yıldızı Mason Greenwood için pazarlıklara hız verdi. Sarı-Lacivertli yönetim bu oyuncu için tüm kapıları zorlamaya kararlı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 11:49
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Fenerbahçe'den Greenwood için yeni hamle!
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Fenerbahçe, dünyaca ünlü İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood için girişimlerine devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-Lacivertli yönetim, Marsilya forması giyen yıldız futbolcu için yaptığı teklifi yükselttiği öğrenildi.

TEKLİFİ 30'DAN 35'E YÜKSELTTİLER

Daha önce Marsilya'ya 30 milyon euroluk teklif sunan Fenerbahçe'nin, bu rakamı 35 milyon euro seviyesine çıkardığı belirtildi.

İNDİRİM BEKLENİYOR

Maddi anlamda zorlu bir süreçten geçen Fransız ekibinin, Greenwood için talep ettiği 60 milyon euro'luk bonservis bedelinde indirime gitmesinin beklendiği ifade edildi.

Sarı-Lacivertli yönetimin, transferin gerçekleşmesi adına oyuncu cephesindeki şartları da yakından takip ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin, 24 yaşındaki futbolcunun yıllık maaş talebinin 10 milyon euro'nun altına çekilmesini beklediği aktarıldı.

55 MİLYON EURO

Marsilya ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Greenwood'un güncel piyasa değerinin 55 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.

"BÖYLE BİR İLGİ GÖRMEDİM"

Greenwood'un yakın çevresine, "Hayatımda böyle bir ilgi görmedim. Yeni seçilen yönetimde oynamak isterim" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. 

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