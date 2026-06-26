Fenerbahçe'den Greenwood için yeni hamle!

Fenerbahçe, dünyaca ünlü İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood için girişimlerine devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-Lacivertli yönetim, Marsilya forması giyen yıldız futbolcu için yaptığı teklifi yükselttiği öğrenildi.
TEKLİFİ 30'DAN 35'E YÜKSELTTİLER
Daha önce Marsilya'ya 30 milyon euroluk teklif sunan Fenerbahçe'nin, bu rakamı 35 milyon euro seviyesine çıkardığı belirtildi.
İNDİRİM BEKLENİYOR
Maddi anlamda zorlu bir süreçten geçen Fransız ekibinin, Greenwood için talep ettiği 60 milyon euro'luk bonservis bedelinde indirime gitmesinin beklendiği ifade edildi.
Sarı-Lacivertli yönetimin, transferin gerçekleşmesi adına oyuncu cephesindeki şartları da yakından takip ettiği kaydedildi.
Fenerbahçe'nin, 24 yaşındaki futbolcunun yıllık maaş talebinin 10 milyon euro'nun altına çekilmesini beklediği aktarıldı.
55 MİLYON EURO
Marsilya ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Greenwood'un güncel piyasa değerinin 55 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.
"BÖYLE BİR İLGİ GÖRMEDİM"
Greenwood'un yakın çevresine, "Hayatımda böyle bir ilgi görmedim. Yeni seçilen yönetimde oynamak isterim" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
TEKLİFİ 30'DAN 35'E YÜKSELTTİLER
Daha önce Marsilya'ya 30 milyon euroluk teklif sunan Fenerbahçe'nin, bu rakamı 35 milyon euro seviyesine çıkardığı belirtildi.
İNDİRİM BEKLENİYOR
Maddi anlamda zorlu bir süreçten geçen Fransız ekibinin, Greenwood için talep ettiği 60 milyon euro'luk bonservis bedelinde indirime gitmesinin beklendiği ifade edildi.
Sarı-Lacivertli yönetimin, transferin gerçekleşmesi adına oyuncu cephesindeki şartları da yakından takip ettiği kaydedildi.
Fenerbahçe'nin, 24 yaşındaki futbolcunun yıllık maaş talebinin 10 milyon euro'nun altına çekilmesini beklediği aktarıldı.
55 MİLYON EURO
Marsilya ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Greenwood'un güncel piyasa değerinin 55 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.
"BÖYLE BİR İLGİ GÖRMEDİM"
Greenwood'un yakın çevresine, "Hayatımda böyle bir ilgi görmedim. Yeni seçilen yönetimde oynamak isterim" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.