Tarihi AN GELDİ! İşte Gazi Koşusu programı!

"Gazi Koşusu tahminleri" aramasıyla galip adaylarını araştıranlar için şunu belirtmek gerekir: 100. Gazi Koşusu'na 22 safkan katılıyor ve bu yıl rekor ödül havuzuyla birlikte rekabet de tarihin en çekişmeli seviyesine ulaşmış durumda. Geçen yıl Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha'nın bu yıl da favoriler arasında gösterildiği koşuda, uzman yorumcular ve bahis platformlarının güncel Gazi Koşusu tahminleri için TJK'nın resmi kanalları ile lisanslı bahis sitelerinin takip edilmesi öneriliyor. Her yıl sürpriz sonuçlara sahne olan Gazi Koşusu'nda favorilerin yanı sıra uzun süredir form tutan safkanların da sonucu değiştirebileceği unutulmamalı.