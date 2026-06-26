Tarihi AN GELDİ! İşte Gazi Koşusu programı!

Türk at yarışı tarihinin en büyük organizasyonu olan Gazi Koşusu, bu yıl 100. kez düzenleniyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına ithafen her yıl gerçekleştirilen bu köklü organizasyon, yüzüncü yılında daha da büyük bir coşkuyla İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yaşanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te startı verilecek koşuya, 20'si erkek 2'si dişi olmak üzere toplam 22 safkan katılacak. 7'den 70'e milyonlarca kişinin merakla beklediği bu büyük buluşmada 2026 yılının şampiyonu tahtına oturacak.
BİRİNCİLİK İKRAMİYESİ 126 MİLYON 870 BİN TL
100. Gazi Koşusu'nda bu yılki birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlendi. İkinci olan safkanın sahibi 20 milyon TL, üçüncü 10 milyon TL, dördüncü 5 milyon TL, beşinci ise 2 milyon 500 bin TL ikramiye kazanacak.
Ancak kazananın elde edeceği toplam ödül bunun çok üzerinde. Koşuyu birinci tamamlayan tayın sahibi; birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü olan 50 milyon TL'yi de kazanacak. Buraya kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi eklendiğinde toplam ikramiye 126 milyon 870 bin TL'ye ulaşıyor. Eğer at sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisiyse, yetiştiricilik priminin de eklenmesiyle bu rakam 141 milyon 870 bin TL'ye yükseliyor.
Gazi Koşusu'nun tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarına kadar uzanıyor. İlk koşu 1927 yılında düzenlendi ve o yıl Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarihe geçti. O günden bu yana hiç ara verilmeksizin her yıl tekrarlanan koşu, ülkenin siyasi ve sosyal tarihiyle de iç içe geçmiş durumda. Türkiye'nin II. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün "Olgo" isimli safkanı da bu köklü koşunun galipler listesinde yer alıyor. III. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın "Cap Gris Nez" adlı safkanı da aynı şekilde Gazi Koşusu'nda zafer yaşayanlar arasında.
PİSTLERİN EN HIZLISI: BOLD PİLOT'UN REKORU HALA KIRILAMADI
Gazi Koşusu'nun tüm zamanların en iyi derecesi, aradan 30 yıl geçmesine karşın hala kırılabilmiş değil. 1996 yılında Özdemir Atman'ın safkanı Bold Pilot, 2.26.22'lik süreyle pistten geçti ve o günden bu yana hiçbir at bu derecenin altına inemedi. Bold Pilot'un bu rekoru, Gazi Koşusu tarihinin en çarpıcı detaylarından biri olmayı sürdürüyor.
13 ZAFER: ELİYEŞİL EKÜRİSİ RAKİPSİZ
Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan eküri unvanı, ezici bir farkla Eliyeşil Ekürisi'ne ait. Darling (1950), Kusun (1953), Atlıhan (1961), Melikşah (1963), Kayarlı (1964), Minimo (1971), Akkor (1972), Karayel (1973), Buğra (1976), Toraman (1982), Cartegena (1984), Hafız (1986) ve Popular Demand (2005) isimli safkanlarla toplam 13 kez birinci olan Eliyeşil Ekürisi, bu alanda tartışmasız rekor sahibi.
9 ZAFER: EN BAŞARILI JOKEY MÜMİN ÇILGIN
Jokeylerin en başarılısı unvanı ise Mümin Çılgın'a ait. Çılgın; Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr. Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) olmak üzere dokuz farklı safkanın sırtında Gazi Koşusu'ndan birinci çıkarak bu alandaki rekoru elinde tutuyor. Söz konusu dokuz zafer, Mümin Çılgın'ı Gazi Koşusu tarihinin en az sayıda anılan ama en fazla kazanan ismi haline getiriyor.
AHMET ÇELİK'TEN TARİHİ 7'LİK SERİ
Gazi Koşusu tarihinin en dikkat çekici bireysel serisi ise Ahmet Çelik'e ait. Çelik; Renk (2015), Graystorm (2016), Piano Sonata (2017), Hep Beraber (2018), The Last Romance (2019), Call To Victory (2020) ve Burgas (2021) ile tam 7 yıl üst üste Gazi Koşusu'nu kazanarak büyük bir rekor kırdı. At yarışı tarihinde bir jokeyın aynı koşuyu yedi yıl arka arkaya kazanması son derece nadir görülen bir başarı. Ahmet Çelik'in adı, bu rekorla birlikte Gazi Koşusu'nun simgesi haline geldi.
GEÇEN YILIN GALİBİ: CUTHA
Bu yıl 100. kez düzenlenen ve tüm Türkiye'nin merakla beklediği Gazi Koşusu'nda geçen yılın şampiyonu CUTHA oldu.
GAZİ KOŞUSU SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME REHBERİ
"Gazi Koşusu saat kaçta?" ve "Gazi Koşusu hangi kanalda?" sorularının yanıtı netleşti: 100. Gazi Koşusu, 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda start alacak. Tarihi koşu, şifresiz olarak Kanal D ekranlarından canlı yayınlanacak. Bunun yanı sıra Tay TV ve Spor Smart kanalları üzerinden de eş zamanlı olarak izlenebilecek. "Gazi Koşusu izle" aramasıyla canlı yayına ulaşmak isteyenler için en güvenilir kaynak ise Türkiye Jokey Kulübü'nün resmi platformu tjk.org ve gazi.tjk.org adresleri olmaya devam ediyor. Veliefendi Hipodromu tribünlerine gelmek isteyenler için iyi haber: Gazi Koşusu girişi ücretsiz; ancak padok, loca ve restoran gibi özel alanlara ait bilet bilgileri için TJK'nın resmi duyuruları takip edilmeli.
Gazi Koşusu'nu izlemek için tıklayın
GAZİ KOŞUSU TAHMİNLERİ: KİM KAZANIR? SPORX TAHMİNLERİ BURADA
"Gazi Koşusu tahminleri" aramasıyla galip adaylarını araştıranlar için şunu belirtmek gerekir: 100. Gazi Koşusu'na 22 safkan katılıyor ve bu yıl rekor ödül havuzuyla birlikte rekabet de tarihin en çekişmeli seviyesine ulaşmış durumda. Geçen yıl Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha'nın bu yıl da favoriler arasında gösterildiği koşuda, uzman yorumcular ve bahis platformlarının güncel Gazi Koşusu tahminleri için TJK'nın resmi kanalları ile lisanslı bahis sitelerinin takip edilmesi öneriliyor. Her yıl sürpriz sonuçlara sahne olan Gazi Koşusu'nda favorilerin yanı sıra uzun süredir form tutan safkanların da sonucu değiştirebileceği unutulmamalı.
BİRİNCİLİK İKRAMİYESİ 126 MİLYON 870 BİN TL
100. Gazi Koşusu'nda bu yılki birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlendi. İkinci olan safkanın sahibi 20 milyon TL, üçüncü 10 milyon TL, dördüncü 5 milyon TL, beşinci ise 2 milyon 500 bin TL ikramiye kazanacak.
Ancak kazananın elde edeceği toplam ödül bunun çok üzerinde. Koşuyu birinci tamamlayan tayın sahibi; birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü olan 50 milyon TL'yi de kazanacak. Buraya kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi eklendiğinde toplam ikramiye 126 milyon 870 bin TL'ye ulaşıyor. Eğer at sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisiyse, yetiştiricilik priminin de eklenmesiyle bu rakam 141 milyon 870 bin TL'ye yükseliyor.
1927'DEN BU YANA KESİNTİSİZ: TARİHİN HER SAYFASINDA GAZİ KOŞUSU
🔴🏆 İşte 100. Gazi Koşusu'nda yarışacak 22 safkan ve jokeyler#100GaziKoşusu pic.twitter.com/xK2JJc3ow4
— Hipodrom.com (@hipodromtr) June 26, 2026
Gazi Koşusu'nun tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarına kadar uzanıyor. İlk koşu 1927 yılında düzenlendi ve o yıl Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarihe geçti. O günden bu yana hiç ara verilmeksizin her yıl tekrarlanan koşu, ülkenin siyasi ve sosyal tarihiyle de iç içe geçmiş durumda. Türkiye'nin II. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün "Olgo" isimli safkanı da bu köklü koşunun galipler listesinde yer alıyor. III. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın "Cap Gris Nez" adlı safkanı da aynı şekilde Gazi Koşusu'nda zafer yaşayanlar arasında.
PİSTLERİN EN HIZLISI: BOLD PİLOT'UN REKORU HALA KIRILAMADI
Gazi Koşusu'nun tüm zamanların en iyi derecesi, aradan 30 yıl geçmesine karşın hala kırılabilmiş değil. 1996 yılında Özdemir Atman'ın safkanı Bold Pilot, 2.26.22'lik süreyle pistten geçti ve o günden bu yana hiçbir at bu derecenin altına inemedi. Bold Pilot'un bu rekoru, Gazi Koşusu tarihinin en çarpıcı detaylarından biri olmayı sürdürüyor.
13 ZAFER: ELİYEŞİL EKÜRİSİ RAKİPSİZ
Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan eküri unvanı, ezici bir farkla Eliyeşil Ekürisi'ne ait. Darling (1950), Kusun (1953), Atlıhan (1961), Melikşah (1963), Kayarlı (1964), Minimo (1971), Akkor (1972), Karayel (1973), Buğra (1976), Toraman (1982), Cartegena (1984), Hafız (1986) ve Popular Demand (2005) isimli safkanlarla toplam 13 kez birinci olan Eliyeşil Ekürisi, bu alanda tartışmasız rekor sahibi.
9 ZAFER: EN BAŞARILI JOKEY MÜMİN ÇILGIN
Jokeylerin en başarılısı unvanı ise Mümin Çılgın'a ait. Çılgın; Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr. Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) olmak üzere dokuz farklı safkanın sırtında Gazi Koşusu'ndan birinci çıkarak bu alandaki rekoru elinde tutuyor. Söz konusu dokuz zafer, Mümin Çılgın'ı Gazi Koşusu tarihinin en az sayıda anılan ama en fazla kazanan ismi haline getiriyor.
AHMET ÇELİK'TEN TARİHİ 7'LİK SERİ
Gazi Koşusu tarihinin en dikkat çekici bireysel serisi ise Ahmet Çelik'e ait. Çelik; Renk (2015), Graystorm (2016), Piano Sonata (2017), Hep Beraber (2018), The Last Romance (2019), Call To Victory (2020) ve Burgas (2021) ile tam 7 yıl üst üste Gazi Koşusu'nu kazanarak büyük bir rekor kırdı. At yarışı tarihinde bir jokeyın aynı koşuyu yedi yıl arka arkaya kazanması son derece nadir görülen bir başarı. Ahmet Çelik'in adı, bu rekorla birlikte Gazi Koşusu'nun simgesi haline geldi.
GEÇEN YILIN GALİBİ: CUTHA
Bu yıl 100. kez düzenlenen ve tüm Türkiye'nin merakla beklediği Gazi Koşusu'nda geçen yılın şampiyonu CUTHA oldu.
GAZİ KOŞUSU SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME REHBERİ
"Gazi Koşusu saat kaçta?" ve "Gazi Koşusu hangi kanalda?" sorularının yanıtı netleşti: 100. Gazi Koşusu, 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda start alacak. Tarihi koşu, şifresiz olarak Kanal D ekranlarından canlı yayınlanacak. Bunun yanı sıra Tay TV ve Spor Smart kanalları üzerinden de eş zamanlı olarak izlenebilecek. "Gazi Koşusu izle" aramasıyla canlı yayına ulaşmak isteyenler için en güvenilir kaynak ise Türkiye Jokey Kulübü'nün resmi platformu tjk.org ve gazi.tjk.org adresleri olmaya devam ediyor. Veliefendi Hipodromu tribünlerine gelmek isteyenler için iyi haber: Gazi Koşusu girişi ücretsiz; ancak padok, loca ve restoran gibi özel alanlara ait bilet bilgileri için TJK'nın resmi duyuruları takip edilmeli.
Gazi Koşusu'nu izlemek için tıklayın
GAZİ KOŞUSU TAHMİNLERİ: KİM KAZANIR? SPORX TAHMİNLERİ BURADA
"Gazi Koşusu tahminleri" aramasıyla galip adaylarını araştıranlar için şunu belirtmek gerekir: 100. Gazi Koşusu'na 22 safkan katılıyor ve bu yıl rekor ödül havuzuyla birlikte rekabet de tarihin en çekişmeli seviyesine ulaşmış durumda. Geçen yıl Gazi Koşusu'nu kazanan Cutha'nın bu yıl da favoriler arasında gösterildiği koşuda, uzman yorumcular ve bahis platformlarının güncel Gazi Koşusu tahminleri için TJK'nın resmi kanalları ile lisanslı bahis sitelerinin takip edilmesi öneriliyor. Her yıl sürpriz sonuçlara sahne olan Gazi Koşusu'nda favorilerin yanı sıra uzun süredir form tutan safkanların da sonucu değiştirebileceği unutulmamalı.