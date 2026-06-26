26 Haziran
Norveç-Fransa
22:00
26 Haziran
Senegal-Irak
22:00
27 Haziran
Uruguay-İspanya
03:00
27 Haziran
Cape Verde-Suudi Arabistan
03:00
27 Haziran
Yeni Zelanda-Belçika
06:00
27 Haziran
Mısır-İran
06:00

Omar Marmoush'tan Galatasaray'a yeşil ışık

Galatasaray, Manchester City forması giyen Omar Marmoush ile ilgileniyor. Mısırlı yıldız, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 11:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Omar Marmoush'tan Galatasaray'a yeşil ışık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'ın listesindeki Omar Marmoush'tan transfer için yeşil ışık geldi.

YABANCI KURALI, ICARDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sözleşme teklif ettiği Mauro Icardi'den yanıt bekleyen sarı-kırmızılılar, Marmoush'u da listesinde tutuyor.

Galatasaray, Icardi'den gelecek yanıtla birlikte Marmoush transferinde yabancı kuralının da netleşmesini bekliyor.

27 yaşındaki futbolcu, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakıyor.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, santrforun yanı sıra on numara ve kanatta da oynayabilen Omar Marmoush'a çok yönlülüğü nedeniyle sıcak bakıyor.

MARESCA DA BELİRLEYİCİ

Manchester City'de yeni teknik direktörün Enzo Maresca olması bekleniyor. İtalyan teknik adamın vereceği karar da Marmoush için belirleyici olacak.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan Mısırlı Marmoush, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.