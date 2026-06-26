Omar Marmoush'tan Galatasaray'a yeşil ışık

Galatasaray'ın listesindeki Omar Marmoush'tan transfer için yeşil ışık geldi.
YABANCI KURALI, ICARDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni sözleşme teklif ettiği Mauro Icardi'den yanıt bekleyen sarı-kırmızılılar, Marmoush'u da listesinde tutuyor.
Galatasaray, Icardi'den gelecek yanıtla birlikte Marmoush transferinde yabancı kuralının da netleşmesini bekliyor.
27 yaşındaki futbolcu, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakıyor.
OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, santrforun yanı sıra on numara ve kanatta da oynayabilen Omar Marmoush'a çok yönlülüğü nedeniyle sıcak bakıyor.
MARESCA DA BELİRLEYİCİ
Manchester City'de yeni teknik direktörün Enzo Maresca olması bekleniyor. İtalyan teknik adamın vereceği karar da Marmoush için belirleyici olacak.
SEZON PERFORMANSI
Manchester City'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan Mısırlı Marmoush, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.
YABANCI KURALI, ICARDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni sözleşme teklif ettiği Mauro Icardi'den yanıt bekleyen sarı-kırmızılılar, Marmoush'u da listesinde tutuyor.
Galatasaray, Icardi'den gelecek yanıtla birlikte Marmoush transferinde yabancı kuralının da netleşmesini bekliyor.
27 yaşındaki futbolcu, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakıyor.
OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, santrforun yanı sıra on numara ve kanatta da oynayabilen Omar Marmoush'a çok yönlülüğü nedeniyle sıcak bakıyor.
MARESCA DA BELİRLEYİCİ
Manchester City'de yeni teknik direktörün Enzo Maresca olması bekleniyor. İtalyan teknik adamın vereceği karar da Marmoush için belirleyici olacak.
SEZON PERFORMANSI
Manchester City'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan Mısırlı Marmoush, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.