Beşiktaş'a Trossard'dan kötü haber!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Leandro Trossard için Suudi Arabistan'dan dikkat çeken bir hamle geldiği öne sürüldü. Arsenal forması giyen Belçikalı kanat oyuncusuna Al-Diraiyah'ın talip olduğu belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ARSENAL'E 17 MİLYON EURO TEKLİF
İddiaya göre Suudi Arabistan temsilcisi, Leandro Trossard için Arsenal'e 17 milyon euro'luk teklif sundu. 31 yaşındaki oyuncu için yapılan bu teklifin, Beşiktaş'ın transfer planları açısından süreci zorlaştırabileceği aktarıldı.
TROSSARD'A YÜKSEK MAAŞ ÖNERİSİ
Al-Diraiyah'ın, Belçikalı kanat oyuncusuna yıllık 9 milyon euro maaş önerdiği belirtildi. Arsenal'in de uygun şartların oluşması halinde Leandro Trossard'ın ayrılığına onay verebileceği ifade edildi.
İddiaya göre Suudi Arabistan temsilcisi, Leandro Trossard için Arsenal'e 17 milyon euro'luk teklif sundu. 31 yaşındaki oyuncu için yapılan bu teklifin, Beşiktaş'ın transfer planları açısından süreci zorlaştırabileceği aktarıldı.
TROSSARD'A YÜKSEK MAAŞ ÖNERİSİ
Al-Diraiyah'ın, Belçikalı kanat oyuncusuna yıllık 9 milyon euro maaş önerdiği belirtildi. Arsenal'in de uygun şartların oluşması halinde Leandro Trossard'ın ayrılığına onay verebileceği ifade edildi.