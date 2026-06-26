Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Berhalter: "Türkiye'ye karşı iyi oynadık"

ABD Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Sebastian Berhalter, Milli Takımımıza karşı olan mağlubiyetinin ardından daha fazlasını hak ettiklerini söylerken, eleme turuna odaklandıklarını ifade etti.

calendar 26 Haziran 2026 08:41 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 08:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Berhalter: 'Türkiye'ye karşı iyi oynadık'
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye'ye mağlup olan ABD Milli Takımı'nda Sebastian Berhalter, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Deneyimli orta saha oyuncusu, ortaya koydukları oyundan memnun olduklarını belirtirken, son anlarda yaptıkları hatanın mağlubiyeti getirdiğini söyledi.

"DAHA FAZLASINI HAK ETTİK"

Karşılaşmayı değerlendiren Berhalter, takım olarak iyi bir performans sergilediklerini ifade etti.

"Daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Maçın son saniyesinde bir hata yaptık ve bunun sonucunda gol yedik. Sergilediğimiz performanstan gurur duyuyoruz. Takım arkadaşlarım sahada iyi iş çıkardı, son ana kadar mücadele ettik. Ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık."

"ELEME TURUNA HAZIR OLACAĞIZ"

ABD'li futbolcu, grup aşamasındaki mağlubiyete rağmen hedeflerinden vazgeçmediklerini belirterek, gözlerini eleme turuna çevirdiklerini söyledi.

"Artık önümüze bakıyoruz. Eleme turu için hazır olacağız."

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MAÇ ÖZETİ: Türkiye 3-2 ABD
MAÇ ÖZETİ: Türkiye 3-2 ABD
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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