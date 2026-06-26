Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

ABD'li Auston Trusty, yenilgiyi hazmedemedi

ABD'nin Türkiye'ye 3-2 yenildiği Dünya Kupası maçında, ev sahibi takımın ilk golünü atan Auston Trusty yenilgiyi hak etmediklerini söyledi.

calendar 26 Haziran 2026 09:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
ABD'li Auston Trusty, yenilgiyi hazmedemedi
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında Türkiye'ye 3-2 mağlup olan ABD'nin ilk golünü atan Auston Trusty, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "SADECE 3 ŞUTLARI VARDI"

Trusty yaptığı açıklamada "Maç boyunca birçok fırsat yakaladık. Onlar ise pek yakalayamadı. Sanırım kaleyi bulan sadece üç şutları vardı. Ne yazık ki kaybettik ama bunu kabullenip yolumuza devam etmeliyiz." dedi.

"DERS ÇIKARILMASI GEREKEN BİR MAÇTI"

Los Angeles Stadyumu'nda oynana karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD'li oyuncu, aldıkları yenilgiden ders çıkaracaklarını belirterek "Elbette grubu lider tamamladık, bu olumlu bir durum. Bence bu, geride bırakıp ders çıkarılması gereken türden bir maçtı. Çok sayıda pozisyon bulduk. Yine de, topu kendi ağlarımızda görmemeyi başarmalıyız." ifadelerini kullandı.  


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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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