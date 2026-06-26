ABD'li Auston Trusty, yenilgiyi hazmedemedi
ABD'nin Türkiye'ye 3-2 yenildiği Dünya Kupası maçında, ev sahibi takımın ilk golünü atan Auston Trusty yenilgiyi hak etmediklerini söyledi.
Trusty yaptığı açıklamada "Maç boyunca birçok fırsat yakaladık. Onlar ise pek yakalayamadı. Sanırım kaleyi bulan sadece üç şutları vardı. Ne yazık ki kaybettik ama bunu kabullenip yolumuza devam etmeliyiz." dedi.
"DERS ÇIKARILMASI GEREKEN BİR MAÇTI"
Los Angeles Stadyumu'nda oynana karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD'li oyuncu, aldıkları yenilgiden ders çıkaracaklarını belirterek "Elbette grubu lider tamamladık, bu olumlu bir durum. Bence bu, geride bırakıp ders çıkarılması gereken türden bir maçtı. Çok sayıda pozisyon bulduk. Yine de, topu kendi ağlarımızda görmemeyi başarmalıyız." ifadelerini kullandı.
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|O
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|Av.
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|1
|ABD
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|8
|4
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|6
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|Avustralya
|3
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|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Paraguay
|3
|1
|1
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|2
|4
|-2
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|4
|Türkiye
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
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|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|6
|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3
|Güney Kore
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
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|A
|Y
|Av.
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|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Mısır
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|İran
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3
|Belçika
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|4
|Yeni Zelanda
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|4
|2
|Uruguay
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|3
|Cape Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|4
|Suudi Arabistan
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|2
|Norveç
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|4
|6
|3
|Senegal
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|4
|Irak
|2
|0
|0
|2
|1
|7
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|2
|Avusturya
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Cezayir
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Ürdün
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|2
|Portekiz
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|5
|4
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|4
|Özbekistan
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|Gana
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|3
|Hırvatistan
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|Panama
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0