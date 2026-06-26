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Trabzonspor'da Yusuf Sarı için transfer görüşmesi!

Trabzonspor'da kanat bölgesinde yerli gücünü yükseltmek için Yusuf Sarı'yla temas kuruldu, Emre Kılınç ile ilgili de adım atılacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 10:42
Haber: Sabah
Trabzonspor'da Yusuf Sarı için transfer görüşmesi!
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Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un rotasında iki hücumcu var. Teknik patron Fatih Tekke'nin onay verdiği ilk isim Yusuf Sarı Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başakşehir ile iki sezon daha kontratı olan 27 yaşındaki oyuncunun, hücumun iki tarafında da oynaması tercih sebebi oldu. Fatih Tekke, Yusuf'un joker özelliğinden de yararlanmak isterken başkan Ertuğrul Doğan futbolcu için Başakşehir cephesi ile temas kurdu ve pazarlıklar başladı.

Bir diğer çok yönlü oyuncu Emre Kılınç da Fırtına'nın radarında. 31 yaşındaki kanat, geçen sezon 26 maçta oynayıp 2 gol-7 asistlik etki gösterirken sakatlıklardan dolayı bir hayli zorladı. Bordo-mavililer, Emre için de Samsunspor ile temas kuracak.

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