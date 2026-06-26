Lakers, LeBron James'e henüz resmi sözleşme teklifi yapmadı

Los Angeles Lakers'ın, serbest oyuncu görüşme döneminin başlamasının ardından LeBron James ile ilk teması kurduğu, ancak o tarihten bu yana taraflar arasında önemli bir görüşme gerçekleşmediği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE James ise NBA kariyerine devam edip etmeyeceği konusunda henüz kamuoyuna resmi bir açıklama yapmadı.
Lakers'ın yaklaşık 50 milyon dolarlık maaş boşluğu oluşturabilecek durumda olduğu belirtilirken, LeBron'un da takımın bu bütçeyi kadroyu güçlendirmek adına nasıl değerlendireceğine bağlı olarak sözleşme konusunda esneklik gösterebileceği ifade edildi. Los Angeles ekibi, bu süreçte ikinci tam sezonuna başlayacak olan Luka Doncic etrafındaki kadroyu güçlendirmeyi hedefliyor.
ESPN'den Shams Charania, NBA Today programında şu ifadeleri kullandı:
"Edindiğim bilgilere göre NBA Finalleri'nin ardından takımların kendi serbest oyuncularıyla görüşmeye başlamasına izin verilmesiyle birlikte Lakers, serbest oyunculuk döneminin başında LeBron James ile bir yoklama görüşmesi yaptı. Ancak o tarihten sonra Lakers ile LeBron James cephesi arasında kayda değer bir iletişim yaşanmadı. Elbette şu ana kadar resmi bir sözleşme teklifi de yapılmış değil."
"Lakers şu anda sahip olabileceği yaklaşık 50 milyon dolarlık maaş boşluğunu nasıl değerlendireceğini ve bunun sonunda LeBron'un durumunun nasıl şekilleneceğini hesaplamaya çalışıyor."
Öte yandan Lakers, Austin Reaves ile dört yıl ve 185 milyon dolarlık sözlü anlaşmaya varmış durumda. Reaves, kulübün yaz dönemindeki diğer hamleleri tamamlanana kadar maaş bütçesinde 20.9 milyon dolarlık cap hold değeriyle yer alacak.
LeBron James daha önce 2010, 2014 ve 2018 yazlarında takım değiştirmişti.
Lakers'ın yaklaşık 50 milyon dolarlık maaş boşluğu oluşturabilecek durumda olduğu belirtilirken, LeBron'un da takımın bu bütçeyi kadroyu güçlendirmek adına nasıl değerlendireceğine bağlı olarak sözleşme konusunda esneklik gösterebileceği ifade edildi. Los Angeles ekibi, bu süreçte ikinci tam sezonuna başlayacak olan Luka Doncic etrafındaki kadroyu güçlendirmeyi hedefliyor.
ESPN'den Shams Charania, NBA Today programında şu ifadeleri kullandı:
"Edindiğim bilgilere göre NBA Finalleri'nin ardından takımların kendi serbest oyuncularıyla görüşmeye başlamasına izin verilmesiyle birlikte Lakers, serbest oyunculuk döneminin başında LeBron James ile bir yoklama görüşmesi yaptı. Ancak o tarihten sonra Lakers ile LeBron James cephesi arasında kayda değer bir iletişim yaşanmadı. Elbette şu ana kadar resmi bir sözleşme teklifi de yapılmış değil."
"Lakers şu anda sahip olabileceği yaklaşık 50 milyon dolarlık maaş boşluğunu nasıl değerlendireceğini ve bunun sonunda LeBron'un durumunun nasıl şekilleneceğini hesaplamaya çalışıyor."
Öte yandan Lakers, Austin Reaves ile dört yıl ve 185 milyon dolarlık sözlü anlaşmaya varmış durumda. Reaves, kulübün yaz dönemindeki diğer hamleleri tamamlanana kadar maaş bütçesinde 20.9 milyon dolarlık cap hold değeriyle yer alacak.
LeBron James daha önce 2010, 2014 ve 2018 yazlarında takım değiştirmişti.