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Mark Williams, Suns ile 3 yıl için 38 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

Mark Williams, kısıtlı serbest oyuncu statüsüne girmeden önce Phoenix Suns ile üç yıl ve 38 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 12:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Mark Williams, Suns ile 3 yıl için 38 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
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Mark Williams, kısıtlı serbest oyuncu statüsüne girmeden önce Phoenix Suns ile üç yıl ve 38 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Williams'ın kısıtlı serbest oyuncu olması bekleniyordu. Ancak Suns yönetimi, oyuncunun diğer takımlarla görüşmesine fırsat vermeden anlaşmayı tamamladı.

23 yaşındaki uzun oyuncu, geçtiğimiz sezon Suns formasıyla çıktığı 60 maçta 23.6 dakika süre alırken; 11.7 sayı ve 8.0 ribaund ortalamaları yakaladı.

Phoenix, Williams'ı 2025 NBA Draftı sırasında Charlotte Hornets'tan kadrosuna katmıştı. Williams daha önce de 2025 takas döneminde Los Angeles Lakers'a gönderilmiş, ancak Lakers sağlık kontrollerinin ardından bu takası iptal etmişti.

Menajerlik hakları Jeff Schwartz ve Jordan Gertler tarafından yürütülen Williams'ın yeni sözleşmesi tamamen garantili olacak. Oyuncunun ilk yıl maaşı ise NBA'in 165 milyon dolarlık öngörülen maaş bütçesinin yaklaşık yüzde 7'sine denk gelecek.

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