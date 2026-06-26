LaMelo takasa şaşırdı, ancak Ant ile oynamak için 'çok heyecanlı'

LaMelo Ball, sezonu Charlotte Hornets kadrosunda geçireceğini düşünerek yaz dönemine girse de, Minnesota Timberwolves'a takaslanması yıldız oyunucu için beklenmedik bir gelişme oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Brian Windhorst, katıldığı Pat McAfee Show programında, "LaMelo'nun bu takası hiç beklemediği izlenimini edindim." ifadelerini kullandı.
Hornets yönetiminin Ball'u aktif olarak takas piyasasına çıkarmadığı, ancak gelen teklifleri değerlendirdiği belirtildi. Minnesota'nın; 2033 yılına ait birinci tur draft hakkı, üç adet birinci tur draft takası hakkı, üç ikinci tur draft hakkı ve Naz Reid'i içeren paketi ise Charlotte cephesini ikna etti.
Ball'un, özellikle geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takımın yakaladığı çıkış ve Play-In Turnuvası'na kalınmasının ardından Hornets'teki durumundan memnun olduğu aktarıldı.
Yıldız oyun kurucu artık Batı Konferansı'nda şampiyonluk hedefi taşıyan Timberwolves forması giyecek ve ligin en büyük süper yıldızlarından biri olan Anthony Edwards ile aynı takımda mücadele edecek. Minnesota'nın, mevcut güç dengelerinde Oklahoma City Thunder ve San Antonio Spurs'un hemen arkasındaki şampiyonluk adayları arasında yer aldığı değerlendiriliyor.
Takasın sürpriz olmasına rağmen Ball'un yeni macerası için oldukça istekli olduğu ifade edildi.
ESPN'den Shams Charania ise, "Edindiğim bilgilere göre LaMelo Ball, Anthony Edwards ile birlikte oynayarak şampiyonluklar kazanma fırsatı için çok heyecanlı. Önündeki görevin farkında. Bildiğim kadarıyla bu iki oyuncu arkadaş ve son dönemde de iletişim halindeydiler." dedi.
Hornets yönetiminin Ball'u aktif olarak takas piyasasına çıkarmadığı, ancak gelen teklifleri değerlendirdiği belirtildi. Minnesota'nın; 2033 yılına ait birinci tur draft hakkı, üç adet birinci tur draft takası hakkı, üç ikinci tur draft hakkı ve Naz Reid'i içeren paketi ise Charlotte cephesini ikna etti.
Ball'un, özellikle geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takımın yakaladığı çıkış ve Play-In Turnuvası'na kalınmasının ardından Hornets'teki durumundan memnun olduğu aktarıldı.
Yıldız oyun kurucu artık Batı Konferansı'nda şampiyonluk hedefi taşıyan Timberwolves forması giyecek ve ligin en büyük süper yıldızlarından biri olan Anthony Edwards ile aynı takımda mücadele edecek. Minnesota'nın, mevcut güç dengelerinde Oklahoma City Thunder ve San Antonio Spurs'un hemen arkasındaki şampiyonluk adayları arasında yer aldığı değerlendiriliyor.
Takasın sürpriz olmasına rağmen Ball'un yeni macerası için oldukça istekli olduğu ifade edildi.
ESPN'den Shams Charania ise, "Edindiğim bilgilere göre LaMelo Ball, Anthony Edwards ile birlikte oynayarak şampiyonluklar kazanma fırsatı için çok heyecanlı. Önündeki görevin farkında. Bildiğim kadarıyla bu iki oyuncu arkadaş ve son dönemde de iletişim halindeydiler." dedi.