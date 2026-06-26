Ebru Taşcıoğlu Başkent EDAŞ Spor Kulübünün ilk kadın başkanı oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Başkent EDAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Başkent EDAŞ Spor Kulübü, olağan genel kurul toplantısını tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Toplantıda, kulübün yeni yönetim kurulu üyeleri ve başkanı belirlendi. Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, görevi SabancıDx Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Fırat'tan devralarak, kulüp tarihindeki ilk kadın başkan oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu ve Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna bağlı kulüp bünyesindeki 140'a yakın sporcu, 11 Yaş Altı'ndan (U11) 18 Yaş Altı'na (U18) kadar 7 farklı kategoride mücadele ediyor. Kulüp, 2025'te U13, U15, U16 ve U18 olmak üzere 4 farklı yaş grubunda şampiyon olarak Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Geçen yıl 87 maça çıkan kulüp, 78 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle seneyi tamamlarken, toplamda 310 gol kaydetti.
Kurulduğu 1983 yılından bu yana Türk sporunu destekleyen kulüp, profesyonel liglere ve milli takımlara sporcu yetiştirmesinin yanı sıra eğitime verdiği önemle de genç sporcuların gelişimine katkı sağlıyor.
Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde tamamlayan Taşcıoğlu, 1999-2010 yıllarında özel sektörde çeşitli insan kaynakları pozisyonlarında görev aldı. Enerjisa'ya 2010'da katılan Taşcıoğlu, şirketin dağıtım ve perakende satış şirketlerinde çalışma ilişkileri ile insan kaynakları alanlarında yöneticilik yaptı. Taşcıoğlu, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı olarak atanmasından önce İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü görevini yürüttü.
Eylül 2021'den itibaren sürdürülebilirlik, iletişim, müşteri ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre faaliyetleri ve raporlamalarından sorumlu olarak görevine devam eden Taşcıoğlu, INSEAD Toplumsal Çeşitlilik Programı ile YALE Yönetim Okulu Yönetim Kurulunda Kadın Programı'nı tamamladı.
Taşcıoğlu, 2024'te Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ev sahipliğinde, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) işbirliğiyle düzenlenen "Sürdürülebilir Şirketler için Kapsayıcı Liderlik Eğitim Programı"na katıldı.
Enerjisa Sürdürülebilirlik İcra Komitesi ile Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Komitesi başkanlıklarını 2022'den bu yana yürüten Taşcıoğlu, aynı zamanda şirketin Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Sorumlusu ünvanıyla görev yapıyor. Taşcıoğlu ayrıca kadınların şirket yönetim kurullarındaki temsiliyetini artırmayı amaçlayan "Yüzde 30 Kulübü" girişiminde şirketini temsil ediyor.
"Sportif başarıyı sosyal başarıyla perçinliyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkent EDAŞ Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcıoğlu, kulübün yeni dönemde büyük başarılar hedeflediğini belirtti.
Kulübün taşıdığı köklü mirası geleceğe taşırken, odaklarına yalnızca kupaları değil, gençlerin geleceğini de koyduklarını aktaran Taşcıoğlu, şunları kaydetti:
"Sporcularımızın profesyonel liglerde ve milli takımlarda ülkemizi başarıyla temsil etmesini sağlarken, aynı zamanda eğitimli, öz güvenli, sorumluluk sahibi ve topluma değer katan bireyler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Sportif başarıyı sosyal başarıyla perçinliyoruz. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücünden aldığımız ilhamla geleceğin güçlü nesillerini yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki daha iyi bir gelecek ancak onu inşa edecek güçlü bireylerle mümkün."
Türkiye Futbol Federasyonu ve Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna bağlı kulüp bünyesindeki 140'a yakın sporcu, 11 Yaş Altı'ndan (U11) 18 Yaş Altı'na (U18) kadar 7 farklı kategoride mücadele ediyor. Kulüp, 2025'te U13, U15, U16 ve U18 olmak üzere 4 farklı yaş grubunda şampiyon olarak Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Geçen yıl 87 maça çıkan kulüp, 78 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle seneyi tamamlarken, toplamda 310 gol kaydetti.
Kurulduğu 1983 yılından bu yana Türk sporunu destekleyen kulüp, profesyonel liglere ve milli takımlara sporcu yetiştirmesinin yanı sıra eğitime verdiği önemle de genç sporcuların gelişimine katkı sağlıyor.
Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde tamamlayan Taşcıoğlu, 1999-2010 yıllarında özel sektörde çeşitli insan kaynakları pozisyonlarında görev aldı. Enerjisa'ya 2010'da katılan Taşcıoğlu, şirketin dağıtım ve perakende satış şirketlerinde çalışma ilişkileri ile insan kaynakları alanlarında yöneticilik yaptı. Taşcıoğlu, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı olarak atanmasından önce İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü görevini yürüttü.
Eylül 2021'den itibaren sürdürülebilirlik, iletişim, müşteri ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre faaliyetleri ve raporlamalarından sorumlu olarak görevine devam eden Taşcıoğlu, INSEAD Toplumsal Çeşitlilik Programı ile YALE Yönetim Okulu Yönetim Kurulunda Kadın Programı'nı tamamladı.
Taşcıoğlu, 2024'te Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ev sahipliğinde, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) işbirliğiyle düzenlenen "Sürdürülebilir Şirketler için Kapsayıcı Liderlik Eğitim Programı"na katıldı.
Enerjisa Sürdürülebilirlik İcra Komitesi ile Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Komitesi başkanlıklarını 2022'den bu yana yürüten Taşcıoğlu, aynı zamanda şirketin Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Sorumlusu ünvanıyla görev yapıyor. Taşcıoğlu ayrıca kadınların şirket yönetim kurullarındaki temsiliyetini artırmayı amaçlayan "Yüzde 30 Kulübü" girişiminde şirketini temsil ediyor.
"Sportif başarıyı sosyal başarıyla perçinliyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkent EDAŞ Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcıoğlu, kulübün yeni dönemde büyük başarılar hedeflediğini belirtti.
Kulübün taşıdığı köklü mirası geleceğe taşırken, odaklarına yalnızca kupaları değil, gençlerin geleceğini de koyduklarını aktaran Taşcıoğlu, şunları kaydetti:
"Sporcularımızın profesyonel liglerde ve milli takımlarda ülkemizi başarıyla temsil etmesini sağlarken, aynı zamanda eğitimli, öz güvenli, sorumluluk sahibi ve topluma değer katan bireyler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Sportif başarıyı sosyal başarıyla perçinliyoruz. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücünden aldığımız ilhamla geleceğin güçlü nesillerini yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki daha iyi bir gelecek ancak onu inşa edecek güçlü bireylerle mümkün."