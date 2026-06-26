Beşiktaş GAİN, 13 yıl sonra yeniden EuroLeague'de

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın gelecek sezon EuroLeague'de mücadele edeceği duyuruldu.
Siyah beyazlılar 2012/13 sezonunun ardından, tarihinde ikinci kez Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda yer alacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Organizasyonun açıklamasında, Beşiktaş ve Paris Basketbol'un bir yıllık "wild card" (özel davet) ile 24 Eylül'de başlayacak 2026-27 EuroLeague sezonunda mücadele edecek 20 takım arasında yer aldığı belirtildi.
Ayrıca yönetim kurulunun, Real Madrid'in 10 yıllık lisansının uzatılmasını onayladığı ifade edildi.
Öte yandan Süper Kupa organizasyonunun ise 18-19 Eylül tarihlerinde başlatılmasına onay verildiği aktarıldı. Müsabaka formatı ve katılacak takımlara ilişkin ayrıntıların gelecek günlerde duyurulacağı kaydedildi.
EUROLEAGUE'DE 3 TÜRK TAKIMI
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun ardından siyah-beyazlıların da dahil olmasıyla gelecek sezon EuroLeague'de 3 Türk temsilcisi katılacak.
Türk basketbolu, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2018-19 sezonlarının ardından tarihte 8. kez Avrupa Ligi'nde ikiden fazla takımla temsil edilecek.
EuroLeague'de 2026/27 sezonunun takımları şu şekilde:
Anadolu Efes, ASVEL, Barcelona, Baskonia, Bayern Münih, Beşiktaş GAİN, Dubai, Fenerbahçe Beko, Hapoel Tel Aviv, Kızılyıldız, Maccabi Tel Aviv, Milano, Olympiakos, Panathinaikos, Paris Basket, Partizan, Real Madrid, Valencia, Virtus Bologna, Zalgiris Kaunas.
AS Monaco'nun geçici olarak EuroLeague'den ayrılmaya hazırlanma kararı alması sonrası oluşan boşluğu, 13 hissedar kulübün oy birliğiyle Beşiktaş doldurdu.
EuroLeague yönetimi ve kulüp hissedarlarının, yoğun maç takvimini hafifletmek amacıyla takım sayısını 19'a düşürme seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdi ama bugün yapılan Euroleague Commercial Assets Yönetim Kurulu toplantısında Beşiktaş, Türkiye'yi temsil eden üçüncü kulüp oldu.
BEŞİKTAŞ İÇİN BÜYÜK FIRSAT
Beşiktaş, 2025-26 sezonunda EuroCup'ta finale kadar yükselmiş ancak finalde JL Bourg'a kaybederek turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı. Normal şartlarda EuroLeague bileti alma şansı bulunan Fransız temsilcisi JL Bourg'un ise bu hakkı kullanmayacağını açıklaması, Beşiktaş'ın önünü açan gelişmelerden biri oldu.
2027-28'DE 24 TAKIMLI YENİ DÖNEM
EuroLeague, 2027-28 sezonundan itibaren 24 takımlı formata geçecek.
Yeni sistemde konferans formatının devreye alınmasının beklendiği ve bu yapının hissedar kulüplerden geniş destek gördüğü ifade edildi.
Son dakika değişikliği yaşanmaması halinde 2027-28'den itibaren 24 takımlı yapıya geçiş planının toplantıda resmiyet kazanması bekleniyor.
Siyah beyazlılar 2012/13 sezonunun ardından, tarihinde ikinci kez Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda yer alacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Organizasyonun açıklamasında, Beşiktaş ve Paris Basketbol'un bir yıllık "wild card" (özel davet) ile 24 Eylül'de başlayacak 2026-27 EuroLeague sezonunda mücadele edecek 20 takım arasında yer aldığı belirtildi.
Ayrıca yönetim kurulunun, Real Madrid'in 10 yıllık lisansının uzatılmasını onayladığı ifade edildi.
Öte yandan Süper Kupa organizasyonunun ise 18-19 Eylül tarihlerinde başlatılmasına onay verildiği aktarıldı. Müsabaka formatı ve katılacak takımlara ilişkin ayrıntıların gelecek günlerde duyurulacağı kaydedildi.
EUROLEAGUE'DE 3 TÜRK TAKIMI
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun ardından siyah-beyazlıların da dahil olmasıyla gelecek sezon EuroLeague'de 3 Türk temsilcisi katılacak.
Türk basketbolu, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2018-19 sezonlarının ardından tarihte 8. kez Avrupa Ligi'nde ikiden fazla takımla temsil edilecek.
EuroLeague'de 2026/27 sezonunun takımları şu şekilde:
Anadolu Efes, ASVEL, Barcelona, Baskonia, Bayern Münih, Beşiktaş GAİN, Dubai, Fenerbahçe Beko, Hapoel Tel Aviv, Kızılyıldız, Maccabi Tel Aviv, Milano, Olympiakos, Panathinaikos, Paris Basket, Partizan, Real Madrid, Valencia, Virtus Bologna, Zalgiris Kaunas.
AS Monaco'nun geçici olarak EuroLeague'den ayrılmaya hazırlanma kararı alması sonrası oluşan boşluğu, 13 hissedar kulübün oy birliğiyle Beşiktaş doldurdu.
EuroLeague yönetimi ve kulüp hissedarlarının, yoğun maç takvimini hafifletmek amacıyla takım sayısını 19'a düşürme seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdi ama bugün yapılan Euroleague Commercial Assets Yönetim Kurulu toplantısında Beşiktaş, Türkiye'yi temsil eden üçüncü kulüp oldu.
BEŞİKTAŞ İÇİN BÜYÜK FIRSAT
Beşiktaş, 2025-26 sezonunda EuroCup'ta finale kadar yükselmiş ancak finalde JL Bourg'a kaybederek turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı. Normal şartlarda EuroLeague bileti alma şansı bulunan Fransız temsilcisi JL Bourg'un ise bu hakkı kullanmayacağını açıklaması, Beşiktaş'ın önünü açan gelişmelerden biri oldu.
2027-28'DE 24 TAKIMLI YENİ DÖNEM
EuroLeague, 2027-28 sezonundan itibaren 24 takımlı formata geçecek.
Yeni sistemde konferans formatının devreye alınmasının beklendiği ve bu yapının hissedar kulüplerden geniş destek gördüğü ifade edildi.
Son dakika değişikliği yaşanmaması halinde 2027-28'den itibaren 24 takımlı yapıya geçiş planının toplantıda resmiyet kazanması bekleniyor.