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Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi resmen başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Mustafa Ergün, hedeflerinin yeniden Süper Lig'e yükselmek olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 16:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi resmen başladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Korkmaz için kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "İNŞALLAH BU YIL SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ"

Törende konuşan Antalyaspor Başkanı Mustafa Ergün, Bülent Korkmaz'ın daha önce de kulüpte görev yaptığını hatırlattı.

Ergün, Antalyaspor'un layık olduğu Süper Lig'e dönmesi için Korkmaz ile anlaştıklarını belirterek, "Hocamıza güveniyoruz. İnşallah bu yıl Süper Lig'e çıkacağız." dedi.

"AMACIMIZ SÜPER LİG'E ÇIKMAK"

Teknik direktör Bülent Korkmaz, geçmişte yapılan bazı hatalar nedeniyle Antalyaspor'un küme düştüğünü ifade etti. Korkmaz, "Amacımız Süper Lig'e çıkmak. Bunu da başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

"SABIRLI OLUNMASINI İSTİYORUM"

Sürecin zor olacağını belirten Korkmaz, camiadan sabır istedi.

Deneyimli teknik adam, "Zor bir süreç. Herkesin sabırlı olmasını istiyorum. Biz çok çalışacağız. Herkes sabırlı olursa bunun karşılığını alacağımıza inanıyorum. Futbolcu, teknik heyet, taraftar ve yöneticilerle uyumlu bir biçimde olduğumuz zaman hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Tesisleri, camiayı gördükten sonra Antalyaspor'un yerinin Süper Lig olduğunu tekrar gördüm." ifadelerini kullandı.

ANTALYASPOR'A DÖNÜŞ MESAJI

Antalya ve Antalyaspor'u çok sevdiğini söyleyen Bülent Korkmaz, kulübün kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Korkmaz, "Antalyaspor'dan daha önce de teklif olmuştu ama anlaşamamıştık. Benim için özel bir kulüp. Buradan birçok oyuncuyu Türk futboluna kazandırmıştık." diye konuştu.

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