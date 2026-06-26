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Hidayet Türkoğlu'ndan Beşiktaş'ın EuroLeague'e katılmasıyla ilgili açıklama!

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Beşiktaş'ın EuroLeague'e katılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 22:16
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Hidayet Türkoğlu'ndan Beşiktaş'ın EuroLeague'e katılmasıyla ilgili açıklama!
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Beşiktaş'ın yeni sezonda EuroLeague'de mücadele etmesinin Türk basketbolu için önemli olduğunu belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın EuroLeague dahil olması, Türk basketbolu adına önemli ve sevindirici bir gelişme oldu. Avrupa basketbolunun en üst seviyesinde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile birlikte artık üç takımımızın mücadele edecek olması, ligimizin kalitesini ve Türk basketbolunun ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koyuyor. Beşiktaş'a Avrupa Ligi yolculuğunda başarılar diliyor; Avrupa'da mücadele eden bütün takımlarımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum."

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