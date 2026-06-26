Duren, Pistons'la anlaşamadı; sign-and-trade ihtimali çıktı

Jalen Duren'ın, Detroit Pistons'ın kısıtlı serbest oyunculuk sürecinde yaptığı ilk sözleşme teklifinden memnun olmadığı ve görüşmelerin çıkmaza girmesi üzerine sign-and-trade seçeneklerini değerlendirmeye hazırlandığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'ten Sam Amick'in haberine göre 22 yaşındaki uzun oyuncu, All-NBA Üçüncü Takımı'na seçilmesinin ardından beş yıl ve 287.1 milyon dolar değerinde maksimum kontrat imzalama hakkı kazandı.
Haberde, taraflar arasındaki maaş farkının oldukça büyük olduğu ve bu nedenle Duren'ın kariyerine başka bir takımda devam etmenin yollarını araştırmaya başladığı ifade edildi.
Kaynaklara göre Duren cephesi, Pistons'ın eşleştirme hakkı bulunan standart bir teklif sayfası yerine sign-and-trade formülünü daha olası seçenek olarak görüyor.
Duren, geçtiğimiz normal sezonda 70 maçta yüzde 65 saha içi isabet oranıyla 19.5 sayı ve 10 ribaund ortalamaları yakaladı. Ayrıca Player Impact Estimate istatistiğinde lig genelinde; Nikola Jokic, Victor Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic ve Kawhi Leonard'ın ardından altıncı sırada yer aldı.
Genç pivotun performansı sayesinde Detroit sezonu 60 galibiyet ve 22 mağlubiyetle tamamlayarak kulübün 2005-06 sezonundan bu yana en iyi normal sezon derecesini elde etti.
Ancak Duren'ın performansı play-off'ta ciddi şekilde geriledi. Orlando Magic ve Cleveland Cavaliers serilerinde oynadığı 14 maçta yalnızca 10.2 sayı, yüzde 51.4 saha içi isabet oranı ve 8.5 ribaund ortalamaları yakalayan Duren, takımının ikinci turda elenmesine engel olamadı.
Duren'ın menajerliğini The Team şirketinden Chafie Fields yürütüyor. Fields aynı zamanda Tari Eason'ın da temsilcisi konumunda.
Duren'ın sign-and-trade yoluyla takas edilebilir hale gelmesiyle birlikte, Detroit'in kadrosunu dış transferlerle güçlendirme planı kapsamında bu tür tekliflere nasıl yaklaşacağı merak ediliyor.
Haberde, Pistons'ın çarşamba günü Austin Reaves yeniden Los Angeles Lakers ile anlaşmadan önce oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.
Detroit'in ayrıca Jaylen Brown, Kawhi Leonard ve Tyler Herro ile de anıldığı ifade edildi.
Öte yandan Pistons yönetimini bekleyen tek kritik karar Duren değil. Takımın, All-Defensive Birinci Takımı'na seçilen 23 yaşındaki Ausar Thompson için de beş yıl ve 162 milyon dolara ulaşabilecek bir kontrat uzatması konusunda karar vermesi gerekiyor.
Pistons Basketbol Operasyonları Başkanı Trajan Langdon, mayıs ayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Elbette Jalen Duren ve Ausar Thompson pahalı oyuncular olacak. Bu kontratlar yapıldıktan sonra hareket alanınız azalıyor. Bu yalnızca bir yıllık bir plan değil. Bunu da göz önünde bulundurmak zorundayız."
Detroit, çarşamba günü pivot Isaiah Stewart'ı üç ikinci tur draft hakkı karşılığında Memphis Grizzlies'e takas etti.
Takımın deneyimli forveti Tobias Harris sınırsız serbest oyuncu olurken, Duncan Robinson ise maaş bütçesinde esneklik yaratmak amacıyla serbest bırakılabilir. Robinson'ın 15.9 milyon dolarlık maaşının yalnızca 2 milyon dolarlık kısmı garanti durumda bulunuyor.
Haberde, taraflar arasındaki maaş farkının oldukça büyük olduğu ve bu nedenle Duren'ın kariyerine başka bir takımda devam etmenin yollarını araştırmaya başladığı ifade edildi.
Kaynaklara göre Duren cephesi, Pistons'ın eşleştirme hakkı bulunan standart bir teklif sayfası yerine sign-and-trade formülünü daha olası seçenek olarak görüyor.
Duren, geçtiğimiz normal sezonda 70 maçta yüzde 65 saha içi isabet oranıyla 19.5 sayı ve 10 ribaund ortalamaları yakaladı. Ayrıca Player Impact Estimate istatistiğinde lig genelinde; Nikola Jokic, Victor Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic ve Kawhi Leonard'ın ardından altıncı sırada yer aldı.
Genç pivotun performansı sayesinde Detroit sezonu 60 galibiyet ve 22 mağlubiyetle tamamlayarak kulübün 2005-06 sezonundan bu yana en iyi normal sezon derecesini elde etti.
Ancak Duren'ın performansı play-off'ta ciddi şekilde geriledi. Orlando Magic ve Cleveland Cavaliers serilerinde oynadığı 14 maçta yalnızca 10.2 sayı, yüzde 51.4 saha içi isabet oranı ve 8.5 ribaund ortalamaları yakalayan Duren, takımının ikinci turda elenmesine engel olamadı.
Duren'ın menajerliğini The Team şirketinden Chafie Fields yürütüyor. Fields aynı zamanda Tari Eason'ın da temsilcisi konumunda.
Duren'ın sign-and-trade yoluyla takas edilebilir hale gelmesiyle birlikte, Detroit'in kadrosunu dış transferlerle güçlendirme planı kapsamında bu tür tekliflere nasıl yaklaşacağı merak ediliyor.
Haberde, Pistons'ın çarşamba günü Austin Reaves yeniden Los Angeles Lakers ile anlaşmadan önce oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.
Detroit'in ayrıca Jaylen Brown, Kawhi Leonard ve Tyler Herro ile de anıldığı ifade edildi.
Öte yandan Pistons yönetimini bekleyen tek kritik karar Duren değil. Takımın, All-Defensive Birinci Takımı'na seçilen 23 yaşındaki Ausar Thompson için de beş yıl ve 162 milyon dolara ulaşabilecek bir kontrat uzatması konusunda karar vermesi gerekiyor.
Pistons Basketbol Operasyonları Başkanı Trajan Langdon, mayıs ayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Elbette Jalen Duren ve Ausar Thompson pahalı oyuncular olacak. Bu kontratlar yapıldıktan sonra hareket alanınız azalıyor. Bu yalnızca bir yıllık bir plan değil. Bunu da göz önünde bulundurmak zorundayız."
Detroit, çarşamba günü pivot Isaiah Stewart'ı üç ikinci tur draft hakkı karşılığında Memphis Grizzlies'e takas etti.
Takımın deneyimli forveti Tobias Harris sınırsız serbest oyuncu olurken, Duncan Robinson ise maaş bütçesinde esneklik yaratmak amacıyla serbest bırakılabilir. Robinson'ın 15.9 milyon dolarlık maaşının yalnızca 2 milyon dolarlık kısmı garanti durumda bulunuyor.