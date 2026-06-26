Karşıyaka'da Mert Celep dönemi sona erdi

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da yeni sezon öncesi ayrılıklar devam ediyor. Yeşil-kırmızılı ekipte Sokolowski ve Samet Geyik'in ardından takım kaptanı Mert Celep de takımdan ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GAZİANTEP BASKETBOL İLE ANLAŞTI
Karşıyaka altyapısından yetişen ve A takımda üçüncü dönemini geçiren Mert Celep'in Gaziantep Basketbol ile anlaştığı belirtildi.
31 yaşındaki ve 2.06 metre boyundaki uzun forvet, Samet Geyik'in ardından Gaziantep Basketbol'un yolunu tuttu.
SON 4 SEZONDA KARŞIYAKA FORMASI GİYDİ
Mert Celep, son 4 sezondur Karşıyaka forması giyiyordu. Deneyimli oyuncu, geçen sezon 30 maçta 3.43 sayı, 2.6 ribaund ve 0.67 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
Karşıyaka altyapısından yetişen ve A takımda üçüncü dönemini geçiren Mert Celep'in Gaziantep Basketbol ile anlaştığı belirtildi.
31 yaşındaki ve 2.06 metre boyundaki uzun forvet, Samet Geyik'in ardından Gaziantep Basketbol'un yolunu tuttu.
SON 4 SEZONDA KARŞIYAKA FORMASI GİYDİ
Mert Celep, son 4 sezondur Karşıyaka forması giyiyordu. Deneyimli oyuncu, geçen sezon 30 maçta 3.43 sayı, 2.6 ribaund ve 0.67 asist ortalamalarıyla mücadele etti.