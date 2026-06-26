Kevin Porter Jr., Bucks'ta kalmayı tercih etti

Kevin Porter Jr., 2026-27 sezonu için sahip olduğu 5.39 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak Milwaukee Bucks'ta kalma kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Giannis Antetokounmpo sonrası döneme giren Milwaukee ekibinde yeni başantrenör Taylor Jenkins yönetimindeki yenilenen kadroda Porter Jr., önemli isimlerden biri olmaya devam edecek.
Michael Scotto'nun haberine göre Porter Jr., oyuncu opsiyonunu kullanarak 2026-27 sezonunda 5.39 milyon dolar kazanacağı kontratını yürürlüğe soktu.
26 yaşındaki guard, geçtiğimiz sezon Bucks formasıyla çıktığı 38 karşılaşmada 17.4 sayı, 5.2 ribaund ve 7.4 asist ortalamaları yakaladı. Ancak sezon boyunca yaşadığı sakatlık sorunlarının ardından dizinden sezonu kapatan bir ameliyat geçiren Porter Jr., normal sezonun son dört maçında forma giyemedi.
Milwaukee'de Giannis sonrası yeni dönem
Porter Jr., Giannis Antetokounmpo'nun takımdan ayrılmasının ardından Bucks'ın yeni yapılanmasının önemli parçalarından biri olacak.
Milwaukee, yeniden kazanan bir kültür oluşturabilmek adına Porter Jr.'ın yanı sıra Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr. ve Kasparas Jakucionis gibi genç isimlere güveniyor.
Sakatlıklar nedeniyle yalnızca 33 maçta oynayabilen Herro, buna rağmen 20.5 sayı, 4.8 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları yakaladı.
Ware ise Miami Heat formasıyla çıktığı 77 maçta 11.1 sayı ve 9.0 ribaund ortalamaları üretti.
Jaquez Jr. sezonu 15.4 sayı, 5.0 ribaund ve 4.7 asist ortalamalarıyla tamamlarken, çaylak oyun kurucu Jakucionis ise 53 maçta 6.2 sayı, 2.6 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakaladı. Genç oyuncu ayrıca üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 42.3 isabet oranıyla dikkat çekti.
Milwaukee, bu yılki NBA Draftı'nda 10. sıradan seçtiği kombine guard Brayden Burries'i de kadrosuna kattı. Burries, Arizona Üniversitesi'nde forma giydiği dönemde 16.1 sayı, 4.9 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakalamıştı.
Bucks ayrıca, Antetokounmpo takası kapsamında Heat'ten aldığı 13. sıra seçimiyle draft ettiği forvet Nate Ament'i de kadrosuna ekleyecek. Ament, kolej kariyerinde 16.7 sayı, 6.3 ribaund ve 2.3 asist ortalamalarıyla oynadı.
Nisan ayında Doc Rivers'ın yerine göreve getirilen eski Memphis Grizzlies başantrenörü Taylor Jenkins, yeni dönemde Bucks'ın başında yer alacak.
Michael Scotto'nun haberine göre Porter Jr., oyuncu opsiyonunu kullanarak 2026-27 sezonunda 5.39 milyon dolar kazanacağı kontratını yürürlüğe soktu.
26 yaşındaki guard, geçtiğimiz sezon Bucks formasıyla çıktığı 38 karşılaşmada 17.4 sayı, 5.2 ribaund ve 7.4 asist ortalamaları yakaladı. Ancak sezon boyunca yaşadığı sakatlık sorunlarının ardından dizinden sezonu kapatan bir ameliyat geçiren Porter Jr., normal sezonun son dört maçında forma giyemedi.
Milwaukee'de Giannis sonrası yeni dönem
Porter Jr., Giannis Antetokounmpo'nun takımdan ayrılmasının ardından Bucks'ın yeni yapılanmasının önemli parçalarından biri olacak.
Milwaukee, yeniden kazanan bir kültür oluşturabilmek adına Porter Jr.'ın yanı sıra Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr. ve Kasparas Jakucionis gibi genç isimlere güveniyor.
Sakatlıklar nedeniyle yalnızca 33 maçta oynayabilen Herro, buna rağmen 20.5 sayı, 4.8 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları yakaladı.
Ware ise Miami Heat formasıyla çıktığı 77 maçta 11.1 sayı ve 9.0 ribaund ortalamaları üretti.
Jaquez Jr. sezonu 15.4 sayı, 5.0 ribaund ve 4.7 asist ortalamalarıyla tamamlarken, çaylak oyun kurucu Jakucionis ise 53 maçta 6.2 sayı, 2.6 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakaladı. Genç oyuncu ayrıca üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 42.3 isabet oranıyla dikkat çekti.
Milwaukee, bu yılki NBA Draftı'nda 10. sıradan seçtiği kombine guard Brayden Burries'i de kadrosuna kattı. Burries, Arizona Üniversitesi'nde forma giydiği dönemde 16.1 sayı, 4.9 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakalamıştı.
Bucks ayrıca, Antetokounmpo takası kapsamında Heat'ten aldığı 13. sıra seçimiyle draft ettiği forvet Nate Ament'i de kadrosuna ekleyecek. Ament, kolej kariyerinde 16.7 sayı, 6.3 ribaund ve 2.3 asist ortalamalarıyla oynadı.
Nisan ayında Doc Rivers'ın yerine göreve getirilen eski Memphis Grizzlies başantrenörü Taylor Jenkins, yeni dönemde Bucks'ın başında yer alacak.