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Galatasaray kaptanı Can Korkmaz ile devam ediyor

Galatasaray, takım kaptanı Can Korkmaz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 1992 doğumlu oyun kurucu, geçen sezon BSL ve BCL'de sarı-kırmızılı formayla mücadele etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 17:48
Haber: Sporx.com
Galatasaray kaptanı Can Korkmaz ile devam ediyor
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Galatasaray, kaptan Can Korkmaz ile yola devam kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, 1992 doğumlu oyun kurucuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KAPTANLA YENİ SÖZLEŞME

Can Korkmaz, daha önce üç ayrı dönemde toplam 4 yıl Galatasaray forması giymişti. Tecrübeli oyun kurucu, geçen yaz yeniden sarı-kırmızılı takıma katılmıştı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Can Korkmaz, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde 17.8 dakika, 7.5 sayı, 1.6 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarıyla oynadı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 17.1 dakika, 4.7 sayı, 1.3 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları yakaladı.

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