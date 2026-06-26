Galatasaray kaptanı Can Korkmaz ile devam ediyor

Galatasaray, kaptan Can Korkmaz ile yola devam kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, 1992 doğumlu oyun kurucuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KAPTANLA YENİ SÖZLEŞME
Can Korkmaz, daha önce üç ayrı dönemde toplam 4 yıl Galatasaray forması giymişti. Tecrübeli oyun kurucu, geçen yaz yeniden sarı-kırmızılı takıma katılmıştı.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Can Korkmaz, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde 17.8 dakika, 7.5 sayı, 1.6 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarıyla oynadı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 17.1 dakika, 4.7 sayı, 1.3 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları yakaladı.
Can Korkmaz, daha önce üç ayrı dönemde toplam 4 yıl Galatasaray forması giymişti. Tecrübeli oyun kurucu, geçen yaz yeniden sarı-kırmızılı takıma katılmıştı.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Can Korkmaz, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde 17.8 dakika, 7.5 sayı, 1.6 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarıyla oynadı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 17.1 dakika, 4.7 sayı, 1.3 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları yakaladı.