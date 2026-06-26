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Beşiktaş'ta anlaşma tamam: Kassoum Ouattara

Beşiktaş, Kassoum Ouattara ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, transferi yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeliyle tamamlamak için Monaco ile görüşmelerini sürdürüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 18:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta anlaşma tamam: Kassoum Ouattara
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Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, sol bek transferinde önemli bir aşama kaydetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Foot Mercato'nun haberine göre, Kassoum Ouattara'nın temsilcileri ile Beşiktaş arasında anlaşma sağlandı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun genç oyuncuyu ikna etmek için büyük çaba sarf ettiği ve Ouattara'yı yaz transfer dönemindeki tek önceliği haline getirdiği belirtildi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Oyuncuyla anlaşma sağlayan Beşiktaş, Monaco ile de resmi görüşmelerini hızlandırdı. Taraflar, yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli üzerinden kalıcı transfer için pazarlıklarını sürdürüyor.

Öte yandan Monaco, Ouattara'yla ilgilenen diğer kulüplerin tekliflerini de değerlendirmeye devam ediyor. Premier Lig'den bir kulübün de genç sol beki kadrosuna katmak istediği ancak görüşmelerde Beşiktaş'ın gerisinde olduğu ifade edildi.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Monaco forması ile 24 maça çıkan Ouattara, 4 asist yaptı.

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