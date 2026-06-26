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Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı açıklaması

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, yabancı kuralı konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 17:38 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 17:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı açıklaması
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Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YABANCI KURALI İÇİN AÇIKLAMA

Çok tartışılan 10+4 yabancı oyuncu kuralına dair konuşan Doğan,"Kulüplerimizin yabancı kuralı konusunda hassasiyeti var. Şu an itibariyle hiç kimse yabancı kuralından memnun değil. Bununla alakalı kendi Whatsapp grubumuzda ekibimiz çalışacak. Kulüplerin görüşlerini alacağız. Federasyonun verdiği bir karar var. Bu kararı saygıyla karşılıyoruz ama hiçbir şey değişmez değildir. O zamanki şartlar itibariyle bu belki uygundu ama şu anda kulüplerimizden gelen haklı talepler var. Bunların hepsini federasyon ile paylaşacağız ve bu konuda kendilerinden yardım isteyeceğiz." dedi.

MİLLİ TAKIM SÖZLERİ

Milli Takım'ın performansına ilişkin de konuşan Doğan, "Dünya Kupası'nda Almanya, İspanya ve Fransa'nın da gruptan çıkamadığı turnuvalar oldu. Futbolcuların eksikleri ve hataları vardır, hocamızın olabilir. Herkesin niyeti iyidir. Önemli olan bu. Keşke olmasaydı. Futbolda eleştiri var. Herkes açık olmalı ama genç arkadaşlarımıza yapılan hakaretler bize yakışmıyor." ifadelerini kullandı.

"YAYIN GELİRLERİMİZDE DÜŞÜŞ VAR"

Naklen yayın gelirlerindeki düşüşe dikkat çeken Ertuğrul Doğan, "Naklen yayın gelirlerimizde ciddi bir düşüş var. 500 milyon dolarlık gelir, şu anda 185 milyon dolar seviyelerine geldi. Kulüplerimizin tamamı Türk futbolunun değerinin bu olduğunu düşünmüyor. Naklen yayın gelirinin 500 milyon dolar seviyesine gelmesi konusunda ısrarımız olacak. Kulüplerin dayanacak gücü kalmadı. Özellikle Anadolu kulüpleri çok ciddi sıkıntı çekiyor." dedi.

"HACIOSMANOĞLU İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Merkez Hakem Kurulu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Doğan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"MHK konusunda İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceğiz. Kulüplerin genel olarak memnuniyetsizliği var. Önümüzdeki bir ay içerisinde bu konuda sağlıklı adımların atılmasını sağlamaya çalışacağız."

 

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