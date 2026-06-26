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Zeynep Sönmez, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Ann Li ile eşleşti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ilk turunda dünya 29 numarası ABD'li Ann Li ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 18:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zeynep Sönmez, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Ann Li ile eşleşti
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Wimbledon Tenis Turnuvası'na ana tablodan katılacak Zeynep Sönmez'in ilk turdaki rakibi Ann Li oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiltere'nin başkenti Londra'daki sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasında mücadele edecek dünya sıralamasının 54. basamağındaki Zeynep, ilk turda dünya 29 numarası Ann Li (ABD) ile eşleşti.

Zeynep, 28 numaralı seribaşı Ann Li ile daha önce Merida Açık Tenis Turnuvası'nda oynadığı iki maçı da kazandı.

Bu sezon tek kadınlar kategorisinde Avustralya Açık'ta 3. tura çıkan Zeynep, Fransa Açık'a ise ilk turda veda etti.

Wimbledon Tenis Turnuvası, 29 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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