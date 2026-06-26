Bigaspor'da Cüneyt Aytürk ile devam kararı

3. Lig'in yeni ekibi Bigaspor, teknik direktör Cüneyt Aytürk ile yola devam kararı aldı. Son iki sezonda Çanakkale Süper Amatör Lig ve Bölgesel Amatör Lig şampiyonluklarını kulübe kazandıran Aytürk, Bigaspor'u yeniden profesyonel liglere taşıdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2 YILLIK YENİ SÖZLEŞME
Bigaspor, başarılı teknik direktör Cüneyt Aytürk ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı ekip, profesyonel liglerdeki yeni dönemine Aytürk yönetiminde hazırlanacak.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Bigaspor yönetimi, sözleşme yenileme kararının ardından açıklamada bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "İstikrar, güven ve başarıyla örülen bu yolculuğun yeni sayfalarını da birlikte yazacağımıza inanıyoruz. Hocamıza yeni dönemde başarılar diliyor, mavi-beyaz hedeflerimiz doğrultusunda birlikte yürümeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Bigaspor, başarılı teknik direktör Cüneyt Aytürk ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı ekip, profesyonel liglerdeki yeni dönemine Aytürk yönetiminde hazırlanacak.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Bigaspor yönetimi, sözleşme yenileme kararının ardından açıklamada bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "İstikrar, güven ve başarıyla örülen bu yolculuğun yeni sayfalarını da birlikte yazacağımıza inanıyoruz. Hocamıza yeni dönemde başarılar diliyor, mavi-beyaz hedeflerimiz doğrultusunda birlikte yürümeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.