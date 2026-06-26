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Bigaspor'da Cüneyt Aytürk ile devam kararı

3. Lig'in yeni ekibi Bigaspor, teknik direktör Cüneyt Aytürk ile sözleşme yeniledi. Son iki sezonda takıma iki şampiyonluk yaşatan Aytürk, mavi-beyazlı kulüple 2 yıllık yeni anlaşmaya imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 17:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bigaspor'da Cüneyt Aytürk ile devam kararı
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3. Lig'in yeni ekibi Bigaspor, teknik direktör Cüneyt Aytürk ile yola devam kararı aldı. Son iki sezonda Çanakkale Süper Amatör Lig ve Bölgesel Amatör Lig şampiyonluklarını kulübe kazandıran Aytürk, Bigaspor'u yeniden profesyonel liglere taşıdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Bigaspor, başarılı teknik direktör Cüneyt Aytürk ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı ekip, profesyonel liglerdeki yeni dönemine Aytürk yönetiminde hazırlanacak.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Bigaspor yönetimi, sözleşme yenileme kararının ardından açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İstikrar, güven ve başarıyla örülen bu yolculuğun yeni sayfalarını da birlikte yazacağımıza inanıyoruz. Hocamıza yeni dönemde başarılar diliyor, mavi-beyaz hedeflerimiz doğrultusunda birlikte yürümeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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