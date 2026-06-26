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Nico Paz Como'da kaldı! Real Madrid ile yeni anlaşma

Real Madrid, geri satın alma opsiyonunu kullansa da Nico Paz'ın bir sezon daha Como'da kalmasına karar verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 18:43 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 18:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nico Paz Como'da kaldı! Real Madrid ile yeni anlaşma
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Real Madrid'in 9 milyon euroluk geri satın alma maddesini devreye sokmasının ardından Nico Paz'ın geleceği netlik kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arjantinli 10 numara, bu yaz Real Madrid'e dönmek yerine kariyerini Como'da sürdürme kararı aldı.

YENİ ANLAŞMA SAĞLANDI

Haberde yer alan bilgiye göre, Jose Mourinho ile yapılan görüşmenin ardından iki kulüp arasında saatler süren müzakereler sonucunda yeni bir anlaşmaya varıldı. Bu anlaşmayla birlikte Nico Paz, bir sezon daha Cesc Fabregas yönetimindeki Como'da gelişimini sürdürecek.

Anlaşma kapsamında Real Madrid, oyuncunun geleceği üzerindeki kontrolünü koruyacak. Taraflar arasında yaklaşık 60 milyon euroyu kapsayan yeni bir yapı oluşturuldu.

TERCİHİ COMO OLDU

Marca'nın haberine göre bu kararın alınmasında en önemli etken oyuncunun isteği oldu. Daha önce Nico Paz'ın, Alessandro Bastoni'nin de dahil olabileceği bir takasla Inter'e gidebileceği iddiaları gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz sezon Serie A'da başarılı bir performans ortaya koyan genç futbolcu, düzenli forma şansı bulduğu ve takımın merkezinde yer aldığı Como'nun gelişimi için en doğru adres olduğuna inanıyor. İtalyan kulübü de yıldız oyuncusunu takımda tutabilmek için yoğun çaba harcarken, Real Madrid ise kalabalık kadrosunda hemen değerlendirmek yerine oyuncunun gelişimini sürdürmesini tercih etti. 

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Como formasıyla 40 maça çıkan Paz, 13 gol 7 asistlik performans sergiledi.

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