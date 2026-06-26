Amed Sportif Faaliyetler Ermal Krasniqi'yi kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Kosovalı futbolcu Ermal Krasniqi'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ÇOK YÖNLÜ TAKVİYE
Ermal Krasniqi, orta saha ve sağ kanat mevkilerinde görev yapabiliyor. Kosova Milli Takımı'nda da forma giyen Krasniqi, geçen sezon kiralık olarak Polonya temsilcisi Legia Varşova'da oynadı.
Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Kosovalı futbolcuyu renklerine bağladı.
Ermal Krasniqi, orta saha ve sağ kanat mevkilerinde görev yapabiliyor. Kosova Milli Takımı'nda da forma giyen Krasniqi, geçen sezon kiralık olarak Polonya temsilcisi Legia Varşova'da oynadı.
Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Kosovalı futbolcuyu renklerine bağladı.