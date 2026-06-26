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Amed Sportif Faaliyetler Ermal Krasniqi'yi kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Kosovalı futbolcu Ermal Krasniqi ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki oyuncu, orta saha ve sağ kanat mevkilerinde görev yapabiliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 16:23 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 16:26
Haber: AA
Amed Sportif Faaliyetler Ermal Krasniqi'yi kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Kosovalı futbolcu Ermal Krasniqi'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ÇOK YÖNLÜ TAKVİYE

Ermal Krasniqi, orta saha ve sağ kanat mevkilerinde görev yapabiliyor. Kosova Milli Takımı'nda da forma giyen Krasniqi, geçen sezon kiralık olarak Polonya temsilcisi Legia Varşova'da oynadı.

Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Kosovalı futbolcuyu renklerine bağladı.

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