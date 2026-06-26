Trabzonspor Basketbol Takımı, Rıdvan Öncel'i kadrosuna kattı

Trabzonspor Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Rıdvan Öncel'i kadrosuna kattı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyun kurucuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KULÜPTEN AÇIKLAMA
Trabzonspor Basketbol Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız, oyun kurucu Rıdvan Öncel'i kadrosuna kattı. Öncel'e formamız altında başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.
TECRÜBELİ OYUN KURUCU
Rıdvan Öncel, kariyerinde Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes ve Galatasaray gibi takımlarda forma giydi. Bordo-mavili ekip, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna dahil ederek transfer çalışmalarını sürdürdü.
Trabzonspor Basketbol Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız, oyun kurucu Rıdvan Öncel'i kadrosuna kattı. Öncel'e formamız altında başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.
TECRÜBELİ OYUN KURUCU
Rıdvan Öncel, kariyerinde Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes ve Galatasaray gibi takımlarda forma giydi. Bordo-mavili ekip, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna dahil ederek transfer çalışmalarını sürdürdü.