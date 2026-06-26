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Bucaspor'dan Oğuz Taylan Caner Süper Lig yolunda!

RAMS Başakşehir'in, Bucaspor 1928'in genç orta saha oyuncusu Oğuz Taylan Caner ile ilgilendiği belirtildi. 18 yaşındaki futbolcu için görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 17:12
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bucaspor'dan Oğuz Taylan Caner Süper Lig yolunda!
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Yeni sezonda 3. Lig'de mücadele edecek Bucaspor 1928'in genç orta saha oyuncusu Oğuz Taylan Caner, RAMS Başakşehir'in radarına girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bucaspor 1928 altyapısından yetişen ve sarı-lacivertli ekipte profesyonel olan 18 yaşındaki futbolcu için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

BAŞAKŞEHİR TAKİPTE

RAMS Başakşehir'in, Oğuz Taylan Caner'in transferi için Bucaspor 1928 ile temas halinde olduğu kaydedildi. Genç orta saha oyuncusunun yeni sezon öncesi transfer gündemine girmesi dikkat çekti.

GEÇEN SEZON 34 MAÇA ÇIKTI

İlk profesyonel maçına 2024-2025 sezonunda çıkan Oğuz Taylan Caner, geçen sezon Bucaspor 1928 formasıyla 34 karşılaşmada görev yaptı.

18 yaşındaki oyuncu, 2 bin 594 dakika süre alırken 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

MİLLİ TAKIM TECRÜBESİ VAR

Oğuz Taylan Caner, kariyerinde U18 Milli Takımı'nda da forma giydi.

Genç futbolcu, Bucaspor 1928'deki performansıyla RAMS Başakşehir'in takibine girdi.

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