Mitchell Robinson'ın Knicks'ten ayrılması bekleniyor

New York Knicks'in önemli yedek uzunlarından Mitchell Robinson'ın gelecek sezon takımda kalmasının beklenmediği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The New York Post'tan Stefan Bondy'nin haberine göre Knicks sahibi James Dolan, takım maaş bütçesini ikinci apron seviyesinin üzerine çıkarmaya sıcak bakmıyor. Bu nedenle kulübün Robinson ile yeni sözleşme imzalamasının oldukça zor olduğu ifade edildi.
Bondy haberinde, "Mitchell Robinson'ın gelecek sezon Knicks'te olmasının düşük ihtimal olduğu söyleniyor. Kendisi takımın en uzun süredir forma giyen oyuncusu ancak sınırsız serbest oyuncu konumunda. James Dolan ikinci apron seviyesine çıkmak istemediği için mevcut yedek rotasyonunu korumak gerçekçi görünmüyor." ifadelerine yer verdi.
Knicks taraftarlarının en sevdiği isimlerden biri olan ve takımda en uzun süredir forma giyen oyuncu konumundaki Robinson, geçtiğimiz sezon sona eren 12.9 milyon dolarlık sözleşmesinin ardından sınırsız serbest oyuncu oldu.
Tecrübeli pivot, 2025-26 normal sezonunda çıktığı 60 maçta 5.7 sayı ve 8.8 ribaund ortalamaları yakalayarak, Karl-Anthony Towns'ın arkasında takımın en önemli uzun rotasyonu oyuncularından biri oldu.
Spotrac verilerine göre Knicks'in mevcut maaş yapısı, ikinci apron sınırının yalnızca 16.539.372 dolar altında bulunuyor.
Hem Mitchell Robinson'ın hem de Landry Shamet'in sınırsız serbest oyuncu olması ve lig genelinden ciddi teklifler almalarının beklenmesi, New York yönetimini önemli mali kararlarla karşı karşıya bırakıyor.
İkinci apronun üzerine çıkan takımlar; gelecekteki birinci tur draft haklarının dondurulması, orta seviye serbest oyuncu istisnasını kullanamama ve takaslarda birden fazla oyuncunun maaşını bir araya getirememe gibi ciddi kadro kurma kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalıyor.
Knicks'in ikinci apronun üzerine çıkması halinde, hem mevcut serbest oyuncularını takımda tutması hem de yıldızlarının etrafına kaliteli bench katkısı eklemesi önemli ölçüde zorlaşacak.
2026 NBA şampiyonluğunun ardından maaş bütçesi açısından kritik bir döneme giren Knicks'in, serbest oyuncu piyasası açıldıktan sonra ikinci apron sınırından kaçınıp kaçınamayacağı merak konusu.
James Dolan ise daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kadromuzdaki oyuncuların büyük bölümü kontratlı. Kontratı biten birkaç oyuncumuz var. Eğer aynı kadroyu aynen koruyabilsek neden istemeyelim? Ancak sözleşmeler nedeniyle bunun mümkün olup olmayacağını bilmiyorum."
"Fedakârlık yapmaya hazırız ama NBA'de yapmanızın intihar olacağı bazı şeyler var ve biz bunları yapmayacağız. Bunlardan biri de ikinci apron."
"İkinci apronun üzerine çıkamayız ama bu karar Leon Rose'a bağlı. Ben sadece ona ne kadar büyük bir çek yazabileceğimi söylüyorum."
"Mümkün olan en büyük çeki yazarım ama ikinci apronun üzerine çıkacak bir çek yazamam."
Bondy haberinde, "Mitchell Robinson'ın gelecek sezon Knicks'te olmasının düşük ihtimal olduğu söyleniyor. Kendisi takımın en uzun süredir forma giyen oyuncusu ancak sınırsız serbest oyuncu konumunda. James Dolan ikinci apron seviyesine çıkmak istemediği için mevcut yedek rotasyonunu korumak gerçekçi görünmüyor." ifadelerine yer verdi.
Knicks taraftarlarının en sevdiği isimlerden biri olan ve takımda en uzun süredir forma giyen oyuncu konumundaki Robinson, geçtiğimiz sezon sona eren 12.9 milyon dolarlık sözleşmesinin ardından sınırsız serbest oyuncu oldu.
Tecrübeli pivot, 2025-26 normal sezonunda çıktığı 60 maçta 5.7 sayı ve 8.8 ribaund ortalamaları yakalayarak, Karl-Anthony Towns'ın arkasında takımın en önemli uzun rotasyonu oyuncularından biri oldu.
Spotrac verilerine göre Knicks'in mevcut maaş yapısı, ikinci apron sınırının yalnızca 16.539.372 dolar altında bulunuyor.
Hem Mitchell Robinson'ın hem de Landry Shamet'in sınırsız serbest oyuncu olması ve lig genelinden ciddi teklifler almalarının beklenmesi, New York yönetimini önemli mali kararlarla karşı karşıya bırakıyor.
İkinci apronun üzerine çıkan takımlar; gelecekteki birinci tur draft haklarının dondurulması, orta seviye serbest oyuncu istisnasını kullanamama ve takaslarda birden fazla oyuncunun maaşını bir araya getirememe gibi ciddi kadro kurma kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalıyor.
Knicks'in ikinci apronun üzerine çıkması halinde, hem mevcut serbest oyuncularını takımda tutması hem de yıldızlarının etrafına kaliteli bench katkısı eklemesi önemli ölçüde zorlaşacak.
2026 NBA şampiyonluğunun ardından maaş bütçesi açısından kritik bir döneme giren Knicks'in, serbest oyuncu piyasası açıldıktan sonra ikinci apron sınırından kaçınıp kaçınamayacağı merak konusu.
James Dolan ise daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kadromuzdaki oyuncuların büyük bölümü kontratlı. Kontratı biten birkaç oyuncumuz var. Eğer aynı kadroyu aynen koruyabilsek neden istemeyelim? Ancak sözleşmeler nedeniyle bunun mümkün olup olmayacağını bilmiyorum."
"Fedakârlık yapmaya hazırız ama NBA'de yapmanızın intihar olacağı bazı şeyler var ve biz bunları yapmayacağız. Bunlardan biri de ikinci apron."
"İkinci apronun üzerine çıkamayız ama bu karar Leon Rose'a bağlı. Ben sadece ona ne kadar büyük bir çek yazabileceğimi söylüyorum."
"Mümkün olan en büyük çeki yazarım ama ikinci apronun üzerine çıkacak bir çek yazamam."