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Tuğçe Beder'den Çin'de gümüş madalya

Milli judocu Tuğçe Beder, Çin'de düzenlenen 2026 Qingdao Grand Prix'sinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 48 kiloda mücadele eden Beder, finalde Çinli Wenna Zhuang'a mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 17:34
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Tuğçe Beder'den Çin'de gümüş madalya
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Milli judocu Tuğçe Beder, Çin'de düzenlenen 2026 Qingdao Grand Prix'sinde gümüş madalya kazandı. Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Qingdao kentindeki organizasyonda kadınlar 48 kilo müsabakaları yapıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FİNALDE ÇİNLİ RAKİBİNE YENİLDİ

Tuğçe Beder, kadınlar 48 kiloda finale yükseldi. Milli judocu, finalde karşılaştığı Çinli Wenna Zhuang'a mağlup olarak organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

MERVE AZAK 5. OLDU

Aynı kategoride mücadele eden milli sporcu Merve Azak ise turnuvayı 5. sırada bitirdi. 2026 Qingdao Grand Prix'si, 28 Haziran'a kadar devam edecek.

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